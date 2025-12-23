재정비하며 반등 준비 중인 제주항공[클릭 e종목]

LCC 업계 전체 불황…재정비로 내실 다져

올해 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 5,390 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,370 2025.12.23 개장전(20분지연) 관련기사 증시 훨훨 나는데 날개 못펴는 항공株김이배·송치영 등 대기업 CEO 줄소환…국감서 안전 책임 묻는다인천공항, 얼굴인식 출국 '스마트패스' 전체 탑승구로 확대 전 종목 시세 보기 close 이 1600억원 규모의 적자를 볼 것으로 전망된다. 무안공항 사고 여파로 재정비에 집중하는 모습이다.

23일 한국투자증권은 이같은 배경에 제주항공에 대한 투자의견 '중립'을 유지했다. 목표주가는 제시하지 않았다.

제주항공은 올해 신규 기재 6대를 도입했지만, 무안공항 사고 여파로 재정비에 집중하면서 여객공급량(ASK)은 전년 대비 8% 감소할 것으로 보인다. 여기에 내수 소비 둔화, 일본 대지진 루머가 더해지면서 운임을 10% 하락할 전망이다.

다만 이 부진은 제주항공만의 문제가 아니라 저비용항공사(LCC) 업계 전체에서 나타난 문제로 분석됐다. 특히 공급을 공격적으로 늘린 LCC일수록 손익이 더 악화했다. LCC의 외연 확장 전략이 통하기 어려운 시기라는 평가다.

제주항공은 국제선 여객 수 기준 LCC 1위 자리를 유지하고 있다. 지난 8월부터 감소세가 일단락되며 지난해 수준을 회복했다. 최고운 한국투자증권 연구원은 "그만큼 마케팅도 확대했지만, 가격 메리트가 여전히 소비자들에게 통한다는 것은 안전과 브랜드에 대한 신뢰가 유지되고 있다는 의미"라며 "올해 정시 운항률은 77%로 지난해 71% 대비 크게 개선되면서 외연 확장 대신 체질 개선에 집중한 성과가 나타나고 있다"고 설명했다.

근거리 해외여행 수요는 3분기를 바닥으로 회복하고 있다. 일본 여행심리도 추석 연휴 기점으로 반등했다. 과거와 달리 일본의 최대 성수기는 겨울로 바뀌었고, 일본 방문객 수가 가장 저조했던 시기는 2년 연속 8월이었다. 12월 도쿄와 오사카 항공권 가격은 30만원대를 회복한 것으로 추산된다. 동남아 노선이 여전히 부진해 실적 정상화 시간이 더 필요하지만 내년 1분기에는 6개 분기 만에 흑자전환할 것으로 예상된다.

한투증권은 제주항공이 현재 추진 중인 항공기 3대 매각만 성사되면 사실상 고비를 넘길 것으로 판단했다. 최 연구원은 "지금의 불황에서 LCC 간 격차는 더 벌어질 것"이라며 "산업 재편은 내년부터 속도를 낼 전망인데, 이 과정에서 한진그룹의 독과점 리스크를 견제해야 할 제주항공의 역할이 재평가받을 것"이라고 분석했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



