본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

의정부시, 행안부 2025년 지방재정분석 평가 '최우수' 선정

이종구기자

입력2025.12.22 14:21

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기북부 시 단위 중 유일'가'등급
장관 표창·특별교부세 1억원 확보

경기 의정부시(시장 김동근)는 행정안전부가 주관한 '2025년(FY2024) 지방재정분석 평가'에서 종합 분야 최우수 자치단체로 선정되며 건전한 재정 운용 능력을 인정받았다고 22일 밝혔다.

김동근 시장이 '2025년(FY2024) 지방재정분석 평가' 종합 분야 최우수 자치단체 선정 피켓을 들고 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 '2025년(FY2024) 지방재정분석 평가' 종합 분야 최우수 자치단체 선정 피켓을 들고 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

재정분석 평가는 행정안전부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲재정 건전성 ▲효율성 ▲계획성 등 3개 분야를 종합 분석해 재정 운용 수준을 평가하는 제도다.


이번 평가에서는 전국 13개 자치단체가 종합 분야 최우수기관으로 선정됐으며, 이 가운데 의정부시는 경기북부 시 단위에서 유일하게 최고 등급인 '가' 등급을 받아 장관 표창과 특별교부세 1억원을 확보했다.

특히, 이번 성과는 어려운 재정 여건에서도 세수 증대를 위한 지방세 징수율 제고 노력과 효율적인 예산 편성 및 집행 등 '효율적인 재정 운용'을 최우선 가치로 삼아 시 살림을 운영한 것이 가장 주요한 요인으로 작용했다.

김동근 시장이 '2025년(FY2024) 지방재정분석 평가' 종합 분야 최우수 자치단체 선정 피켓을 들고 관계 부서 직원들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 '2025년(FY2024) 지방재정분석 평가' 종합 분야 최우수 자치단체 선정 피켓을 들고 관계 부서 직원들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

원본보기 아이콘

또한, 안정적인 재정 운용을 통한 통합재정수지 개선과 채무 관리 등 지속 가능한 재정 운용을 위해 '재정 건전성'을 강화한 것도 한몫했다.


의정부시 관계자는 "이번 재정분석 종합 분야 최우수 선정은 의정부시가 시민들의 세금을 낭비하지 않고 꼭 필요한 곳에 투명하게 사용하기 위해 노력한 결과"라며 "앞으로도 어려운 재정 여건이지만 적극적인 세수 확보와 전략적인 재정 운용을 통해 시민 여러분이 체감할 수 있는 도시의 변화를 만들겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기