본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

광주시, 한강 수계관리 기금 성과 평가 오염총량 관리 분야 우수기관 선정

이종구기자

입력2025.12.22 12:12

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시는 한강유역환경청이 주관한 '2024 회계연도 한강 수계관리 기금 성과 평가'에서 오염총량 관리 사업 분야 우수기관으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

경기 광주시가 한강유역환경청이 주관한 '2024 회계연도 한강 수계관리 기금 성과 평가'에서 오염총량 관리 사업 분야 우수기관으로 선정돼 우수상을 수상하고 있다. 경기 광주시 제공

경기 광주시가 한강유역환경청이 주관한 '2024 회계연도 한강 수계관리 기금 성과 평가'에서 오염총량 관리 사업 분야 우수기관으로 선정돼 우수상을 수상하고 있다. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 성과 평가는 한강 수계관리 기금사업의 운용 투명성 향상과 사업 추진 효율성 강화를 목적으로 실시됐으며 2025년 5월부터 11월까지 총 52개 관리청과 7개 사업을 대상으로 진행됐다. 광주시는 해당 평가에서 연속 3회 우수기관으로 선정되는 성과를 거뒀다.


평가는 한강 수계 수질 개선과 지속 가능한 수자원 관리를 위해 추진된 기금사업을 대상으로 사업 관리의 적절성, 목표 달성도, 성과 우수성 등을 종합적으로 분석해 이뤄졌다. 광주시는 사업 전반에 걸친 체계적인 관리와 성실한 이행을 통해 높은 평가를 받았다.

광주시는 지역 여건에 맞는 오염총량 관리 정책을 지속적으로 추진하며 관계기관과의 긴밀한 협력과 현장 중심의 관리·점검을 통해 한강 수질 보전에 힘써왔다. 특히, 계획 수립부터 사업 추진, 성과 관리에 이르는 전 과정에서 책임 행정을 실천한 점이 이번 평가에서 높은 점수를 받았다.


시 관계자는 "이번 수상은 오염총량 관리 사업을 체계적이고 일관되게 추진해 온 결과"라며 "앞으로도 한강 수계의 수질 보전과 지속 가능한 환경 관리를 위해 관련 사업을 더욱 내실 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.


한편, 광주시는 이번 성과 평가 결과를 앞으로 한강 수계관리 기금사업 운영과 환경 정책에 적극 반영해 사업의 투명성과 효율성을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"…수시 합격자 절반 '미등록' 왜? "연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기