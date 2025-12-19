본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

고흥군, 천경자 화백 작품과 유품 상설전 열어

호남취재본부 김재승기자

입력2025.12.19 09:42

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고흥아트센터서 오는 31일까지 전시

전남 고흥군은 천경자 화백 추모 10주기 리마스터전 에 힘입어 오는 31일까지 고흥아트센터 2층 전시실에서 천경자 화백의 작품과 유품을 중심으로 한 상설전을 운영한다고 밝혔다.


앞서 열린 리마스터전은 천경자 화백의 타계 10주기를 추모하기 위해 고향인 고흥에서 개최된 전국 유일의 단독 전시로, 고흥아트센터에서 지난 10월 1일부터 12월 7일까지 진행됐다.

고흥군은 천경자 화백 추모 10주기 리마스터전 에 힘입어 12월 17일부터 31일까지 고흥아트센터 2층 전시실에서 천경자 화백의 작품과 유품을 중심으로 한 상설전을 운영한다. 고흥군 제공

고흥군은 천경자 화백 추모 10주기 리마스터전 에 힘입어 12월 17일부터 31일까지 고흥아트센터 2층 전시실에서 천경자 화백의 작품과 유품을 중심으로 한 상설전을 운영한다. 고흥군 제공

AD
원본보기 아이콘

이에 고흥군은 천경자 화백의 대표 채색화인 <길례언니>, <생태>, <아! 무정> 등 10여 점을 선정해 레플리카 작품을 전시하고, 유족이 제공한 친필 편지와 엽서, 사진 등 40여 점과 이이남 작가의 미디어아트 작품을 포함해 총 50여 점을 한자리에서 감상할 수 있도록 구성했다.

아울러, 고흥아트센터 2층에서 열리는 이번 상설 전시와 함께 1층에서는 지역사회와 공동체가 함께하는 '고흥관광 전국사진공모전' 전시도 동시에 열러, 관람객들에게 다채로운 문화 향유의 기회를 제공할 예정이다.


이번 상설 전시는 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 관람할 수 있으며, 매주 월요일은 휴관한다.


군 문화체육과 관계자는 "이번 상설 전시를 통해 천경자 화백의 예술 세계를 보다 많은 관람객이 일상에서 접할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 천경자 화백의 작품과 예술 정신을 계승·확산할 수 있는 전시와 선양 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"쓰레기가 돈이 된다"…'깨진 쌀' '참치액' 버려질 것들 효자상품 만드는 식품업계

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

바닷가 작고 귀여운 이거 뭐지?…"절대 만지면 안돼, 죽을 수도"

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

"공갈·스토킹" vs "성적 폭력·저작권 침해"…'저속노화' 정희원-전 동료 진실공방

'1세대 연극 스타' 배우 윤석화뇌종양 투병 중 별세

'초고령사회' 부담 커지는 생보사…생존·입원급여금 역대 최대

새로운 이슈 보기