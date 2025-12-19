고흥군, 천경자 화백 작품과 유품 상설전 열어

고흥아트센터서 오는 31일까지 전시

전남 고흥군은 천경자 화백 추모 10주기 리마스터전 에 힘입어 오는 31일까지 고흥아트센터 2층 전시실에서 천경자 화백의 작품과 유품을 중심으로 한 상설전을 운영한다고 밝혔다.

앞서 열린 리마스터전은 천경자 화백의 타계 10주기를 추모하기 위해 고향인 고흥에서 개최된 전국 유일의 단독 전시로, 고흥아트센터에서 지난 10월 1일부터 12월 7일까지 진행됐다.

이에 고흥군은 천경자 화백의 대표 채색화인 <길례언니>, <생태>, <아! 무정> 등 10여 점을 선정해 레플리카 작품을 전시하고, 유족이 제공한 친필 편지와 엽서, 사진 등 40여 점과 이이남 작가의 미디어아트 작품을 포함해 총 50여 점을 한자리에서 감상할 수 있도록 구성했다.

아울러, 고흥아트센터 2층에서 열리는 이번 상설 전시와 함께 1층에서는 지역사회와 공동체가 함께하는 '고흥관광 전국사진공모전' 전시도 동시에 열러, 관람객들에게 다채로운 문화 향유의 기회를 제공할 예정이다.

이번 상설 전시는 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 관람할 수 있으며, 매주 월요일은 휴관한다.

군 문화체육과 관계자는 "이번 상설 전시를 통해 천경자 화백의 예술 세계를 보다 많은 관람객이 일상에서 접할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 천경자 화백의 작품과 예술 정신을 계승·확산할 수 있는 전시와 선양 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





