양기대, 경기도 지사 출마 선언..."대중교통 무료화 추진"

출퇴근 시간대부터 교통비 단계적 무료화

청년·신혼부부 30만원 월세 공약

경기국제공항·탄소중립 타운 조성

민선 6, 7기 광명시장이었던 양기대 전 더불어민주당 의원이 18일 경기도지사 선거 출마를 선언했다.

양 전 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 통해 "경기도의 담대한 전환과 미래를 책임지겠다는 비장한 각오로 경기도지사 선거 출마를 선언한다"고 밝혔다.

그는 과거 광명시장 재임 시절 광명동굴을 관광지화한 것과 KTX광명역세권 개발 등을 소개하며 "서울의 변방으로 여겨지던 광명시를, 대한민국이 주목하는 일류도시로 바꿨다"고 소개하기도 했다.

양기대 전 더불어민주당 의원이 아시아경제 본사에서 AK라디오에 출연, 대선정국에 대한 견해를 이야기하고 있다.

양 전 의원은 "민주당이 키워준 행정가 출신 정치인으로서, 검증된 경험과 추진력으로 경기도의 미래를 확실히 바꾸겠다"면서 "경기도의 대변혁을 반드시 완수하겠다"고 밝혔다.

양 전 의원은 "경기도의 지역내총생산(GRDP)은 이미 서울을 추월했지만, 도민의 1인당 소득은 여전히 서울의 70%대에 머물러 있다"며 "경기도를 기회가 머무는 대한민국의 엔진, 도민이 당당해지는 '1등석'의 경기도로 만들겠다"고 밝혔다.

주요 공약으로는 단계적인 대중교통 요금을 무료화를 약속했다. 아울러 청년·신혼부부 대상으로 30만원 월세 시대를 열겠다면서, 30만원을 넘어서는 부분은 경기도가 지원하겠다고 했다. 이외에도 경기국제공항 건설과 첨단산업 슈퍼벨트 완성·에너지 고속도로 추진, 에너지 자립 타운 500개 조성 등을 통해 탄소 중립 실현 등도 이뤄내겠다고 했다.





나주석 기자



