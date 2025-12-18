[포토] 4000선 아래로 내려간 코스피

미국 기술주가 롤러코스터 장세를 보인 가운데 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 이날 현재 코스피 지수는 66.81포인트(1.65%) 내린 3,989.60으로 출발한 뒤 낙폭을 줄이고 있다.







