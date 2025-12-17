CEO 빠진 쿠팡 청문회…여야 합심 비판

최민희 "불출석 증인 고발…국조 절차 돌입"

국회가 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 청문회를 열었지만, 김범석 쿠팡Inc 의장(CEO), 박대준 전 쿠팡 대표 등 주요 증인들이 불출석했다. 과방위는 쿠팡의 무책임한 태도에 대해 한목소리로 비판하며 불출석 증인을 고발하고 국정조사에 돌입하기로 했다.

17일 국회 과방위에서 열린 쿠팡청문회에 증인으로 출석한 해롤드 로저스 쿠팡 신임 대표가 청문회장에 입장, 자리로 앉아 청문회 시작을 기다리고 있다. 2025. 12. 17 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

17일 오전 여의도 국회에서 국회 과학기술정보방송통신위원회는 전체회의를 열고 '쿠팡 침해사고 관련 청문회'를 진행했다. 최민희 과방위원장은 "이날 청문회에 김 의장을 포함한 핵심 증인들이 출석하지 않은 점에 대해 여야를 막론하고 과방위원들 모두 매우 심각하게 생각하고 있다"며 "불출석은 국회를 넘어 대한민국 전체를 존중하지 않고 대한민국 국민을 무시하는 처사로밖에 볼 수 없다"고 말했다.

야당 간사인 최형두 의원은 "쿠팡에 대한 신뢰가 흐트러지고 있는 건 국민을 우롱하고 전 세계 시장에 있는 쿠팡 투자자들에게 절망을 안겨 줄 내용이라고 생각한다"며 "(김 의장은) 당당하게 모국어로 이야기할 수 있는데 대한민국 모국어가 통하지 않는 외국인을 앞장세워 회피하려는 태도는 매우 비겁하다"고 비판했다.

앞서 과방위는 김 의장, 박 전 대표, 강한승 쿠팡 전 대표에게 증인 출석을 요구했다. 그러나 김 의장은 "해외에 거주하고 근무하는 중"이라며 "전 세계 170여 국가에서 영업하는 글로벌 기업의 CEO로서 공식적인 비즈니스 일정들이 있다"며 불출석 사유서를 제출했다. 박 전 대표와 강 전 대표는 불출석 사유서에 사임을 이유로 출석할 수 없다고 전했다.

최민희 위원장은 "불출석 증인은 고발할 것"이라며 "청문회가 끝나는 즉시 국정조사 절차에 돌입할 것"이라고 강조했다.

이날 쿠팡 측에서는 해롤드 로저스 쿠팡 신임 대표, 브랫 매티스 쿠팡 CISO(정보보호 최고책임자), 김명규 쿠팡이츠 대표이사, 민병기 쿠팡 대외협력 총괄 부사장, 조용우 쿠팡 국회·정부 담당 부사장 등 5명의 증인이 출석했다. 로저스 신임 대표는 "이번 사고와 관련해 한국 국민들에게 심려와 우려를 끼쳐 진심으로 사과드린다"며 "쿠팡의 총괄 책임자로서 위원들의 질문에 성심껏 답변하겠다"고 말했다.

그는 이날 청문회에 김 의장이 불출석한 이유에 대한 질의에는 "제가 한국 법인을 대표해 이번 사건을 담당하고 있다"며 즉답을 피했다. 청문회 직전 대표직을 사임한 박대준 전 대표가 향후 쿠팡의 다른 자리로 영전하거나 책임을 맡는 일은 없어야한다는 개혁신당 이준석 의원의 지적에 대해서는 "그런 일은 없을 것으로 예상한다"면서 "박 전 대표는 이번 사고에 대해 책임을 깊이 통감하고 사임한 것으로 알고 있다"고 답했다.

한편 이날 오전 김병기 원내대표가 국정감사 한 달 전 당시 대표였던 박 전 대표와의 오찬 자리가 있었다는 보도가 나오면서 관련해 여야는 신경전을 벌였다. 최 의원이 "이날 국내 정치권 뉴스가 나왔다. 당사자가 나와서 해명해야 한다"고 하자 여당 간사인 김현 의원은 "여야 정쟁의 도구로 활용하는 행위가 없었으면 좋겠다"고 반박했다. 최민희 위원장은 "박 전 대표가 증인으로 나와야 하는 내용이다. 민 총괄 부사장이 빨리 (박 전 대표에게) 연락해 출석하도록 노력했으면 한다"고 전했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>