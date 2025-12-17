본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, 민생회복 소비쿠폰 집행 '우수' 지자체 선정

이종구기자

입력2025.12.17 09:01

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특별교부세 3억원 확보
소비 촉진·집행 성과 인정

강원특별자치도는 민생회복 소비쿠폰 집행 성과를 인정받아 '우수' 지자체로 선정됐다고 17일 밝혔다. 이에 따라 도는 재정 인센티브로 특별교부세 3억원을 확보하게 됐다.

육군 제12보병사단 장병들이 평일 외출 간 강원특별자치도 인제군 서화리에 위치한 식당에서 저녁식사를 한 후 비용을 민생회복 소비쿠폰으로 결제하고 있다. 제12보병사단 제공

육군 제12보병사단 장병들이 평일 외출 간 강원특별자치도 인제군 서화리에 위치한 식당에서 저녁식사를 한 후 비용을 민생회복 소비쿠폰으로 결제하고 있다. 제12보병사단 제공

AD
원본보기 아이콘

도는 군 장병 관외 신청 제도 개선, 1·2차 소비촉진주간 운영을 통한 소비캠페인 추진, 착한가격업소×강원더몰 콜라보 이벤트, 찾아가는 신청 서비스 등 소비쿠폰 지급 편의성 제고와 적극적인 홍보·소비 촉진 정책을 추진한 점에서 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.


지난 7월 21일부터 지급된 1·2차 소비쿠폰의 지급률은 ▲1차 99.1%(148만2416명), ▲2차 97.9%(138만7365명)로 집계됐으며, 11월 30일 기준 사용률은 ▲1차 99.7% ▲2차 98.4%로 높은 수준을 기록했다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "민생회복 소비쿠폰을 통해 되살아난 소비 흐름이 일회성에 그치지 않도록, 소상공인 매출 증대와 지역 내 소비 활성화로 이어질 수 있는 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜[농업 바꾼 FTA]⑥ "'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

치솟는 집값·월세 비상…EU, 범유럽 첫 부동산 대책 공개

새로운 이슈 보기