한양대 ERICA 디자인대학, 스파크 어워드 최고상

한양대학교 ERICA 디자인대학 산업디자인학과가 세계적 권위의 '스파크 디자인 어워드(Spark Design Awards) 2025' 학생 부문에서 최고상인 Platinum을 포함해 두 개 부문을 동시에 수상하는 성과를 거뒀다.

한양대 ERICA 디자인대학은 산업디자인학과 최종우 교수의 '디자인엔지니어링스튜디오' 수업에서 진행된 두 개의 학생 프로젝트가 이번 시상식에서 각각 Platinum과 Bronze를 수상했다고 17일 밝혔다.

스파크 디자인 어워드는 디자인, 기술, 사용자 경험 전반을 종합적으로 평가하는 글로벌 디자인 어워드로, 학생 부문에서 Platinum은 단 두 작품만 선정될 정도로 경쟁이 치열하다.

이번 시상식에서 FIND팀(산업디자인학과 주성민·신동민·박연우·이해림)의 작품 'CHAC'은 학생 부문 최고상인 Platinum을 수상했다. 'CHAC'은 IV 카테터 고정 과정에서 의료진이 반복적으로 수행해야 했던 테이프 고정 절차를 하나의 구조적 장치로 대체한 의료기기 디자인 프로젝트다. 스타일렛을 제거하는 순간 접착면이 자연스럽게 드러나 카테터가 고정되는 방식으로, 응급·중환자 의료 환경에서 시술 시간을 단축하고 안정성을 높인 점이 높은 평가를 받았다. 기존 의료 현장의 불편함을 면밀하게 분석하고 이를 구조적으로 해결한 접근 방식이 심사위원단의 주목을 받았다.

Bronze를 수상한 이슬팀(산업디자인학과 김주현·김승현·임정운·고재우, 전자공학부 장남철)의 'Bonda'는 고령 반려동물의 피하수액 치료 과정에서 보호자가 겪는 부담과 반려동물의 스트레스 문제를 개선하기 위해 기획된 프로젝트다. 착용형 구조와 자동 주입 시스템을 적용해 반려동물이 비교적 안정된 상태에서 치료를 받을 수 있도록 설계했으며, 체형과 움직임을 고려한 디자인으로 동물 복지 측면에서도 의미 있는 평가를 받았다.

이번 수상은 한양대 ERICA 디자인대학 산업디자인학과가 지속적으로 추진해 온 디자인·공학 융합 교육의 성과를 국제 무대에서 다시 한번 입증한 사례로 평가된다. 해당 수업은 개설 2년 만에 제임스 다이슨 어워드 국내전 우승, 레드닷 컨셉 디자인 어워드 'Best of the Best', 스파크 디자인 어워드 Platinum 수상 등 굵직한 국제 디자인상을 연이어 배출하며 교육적 경쟁력을 빠르게 확장하고 있다.

수업을 지도한 최종우 교수는 "이 수업은 단순히 결과물의 완성도보다 문제를 관찰하고 구조적으로 해결하는 디자인 엔지니어링 사고를 중시한다"며 "학생들이 실제 현장의 문제를 다각도로 분석하고 해결안을 도출한 과정이 국제 무대에서 성과로 이어져 더욱 뜻깊다"고 말했다.

한편, 최 교수는 영국 맥라렌(McLaren), 스위스 로지텍(Logitech) 등 글로벌 기업에서 혁신 디자인 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로 2024년 한양대 ERICA에 '퓨처 폼 디자인 랩(Future Form Design Lab, FFD Lab)'을 설립했다. FFD Lab은 디자인·공학·산업을 연결하는 융합 연구와 프로젝트 기반 교육을 통해, 학생들이 국제 무대에서 경쟁력을 갖춘 실무형 디자인 인재로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.





