광주·전남 외국인 유입 2배↑…상생 일자리 방안·인구구조 개선 필요

한국은행 광주전남본부, 지역경제 공동세미나

10년새 외국인 2배 늘어…전국은 1.7배 증가

"국적집중도 사회통합 저해…이주분산정책을"

광주·전남지역 외국인 증가 추세가 전국 평균을 크게 웃돌고 있어 내외국인력 상생 일자리 방안과 인구구조 개선 등 중장기 목표를 둔 정책이 필요하다는 의견이 제시됐다.

이찬영 전남대 경제학부 교수와 안지연 한국은행 광주전남본부 경제조사팀 과장은 15일 오후 광주 홀리데이인 호텔에서 열린 '2025년 지역경제 공동세미나'에서 이 같은 내용의 '광주전남지역 외국인현황과 지역경제 영향분석' 주제발표를 했다.

이 교수와 안 과장의 주제발표문에 따르면 2013~2023년 외국인 증가는 광주의 경우 1만6,000명에서 3만5,000명으로 2.2배 늘었으며, 전남은 2만5,000명에서 6만2,000명으로 2.5배 증가했다.

같은 기간 112만1,000명에서 193만5,000명으로 1.7배 증가한 전국 증가율을 크게 상회하고 있다.

광주·전남 시군구 중 외국인 규모가 가장 큰 지역은 2023년 기준 광주는 광산구(2만1,000명)·북구(6,600명), 전남은 영암군(9,600명)·나주시(5,100명)였다.

특히 이 기간 전남 고흥·완도·진도·신안군 등 남해안 지역 증가 폭이 컸는데, 어업인력 고령화에 따른 인력 부족을 외국인 근로자로 충원하고 있음을 반영한다고 이 교수는 설명했다.

이 교수는 "같은 나라의 외국인들끼리 많이 모여 사는 국적집중도가 높은 지역일수록 외국인 유입 규모가 더 증가하는 경향이 있는데, 이는 경제적 기회보다는 자국 출신 집단이 존재하는 지역으로 외국인 유입이 촉진되고 있음을 보여준다"고 분석했다.

이어 "높은 국적집중도는 이민을 촉진하지만 사회통합을 저해할 수 있다"며 "국적 다양성을 고려한 입국 정책 조정과 공간적 분석 유인을 제공하는 이주분산정책을 병행하는 것이 바람직하다"고 제시했다.

외국인 밀집도가 높은 지역에서 내국인의 인구 순유출이 발생하는지에 대해서는 "통계적으로 유의하지 않지만, 외국인 유입이 지역 내 주거환경 등을 변화시키고 내국인은 숙련도가 높은 직무를 찾아 다른 지역으로 이동하는 등 그 가능성의 흐름은 있다"고 밝혔다.

또 저임근 저숙련 외국인 근로자 비중 확대가 지역산업의 고부가가치화를 저해한다는 견해에 대해서는 "통계적으로 유의한 영향이 없었으며 오히려 생산구조의 전문화와 분업 확대로 자본투자 효율성이 제고될 수 있다"고 덧붙였다.

이 교수 등은 "내외국인 인력의 고용관계가 대체보다는 보완적인 관계이기 때문에 역할 분담과 일자리 재배치 등을 통해 내외국인력 상생 일자리 방안을 강구해야 한다"고 제안했다.





