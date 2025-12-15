본문 바로가기
광주·전남 외국인 유입 2배↑…상생 일자리 방안·인구구조 개선 필요

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.15 15:30

한국은행 광주전남본부, 지역경제 공동세미나
10년새 외국인 2배 늘어…전국은 1.7배 증가
"국적집중도 사회통합 저해…이주분산정책을"

광주·전남 외국인 유입 2배↑…상생 일자리 방안·인구구조 개선 필요
광주·전남지역 외국인 증가 추세가 전국 평균을 크게 웃돌고 있어 내외국인력 상생 일자리 방안과 인구구조 개선 등 중장기 목표를 둔 정책이 필요하다는 의견이 제시됐다.


이찬영 전남대 경제학부 교수와 안지연 한국은행 광주전남본부 경제조사팀 과장은 15일 오후 광주 홀리데이인 호텔에서 열린 '2025년 지역경제 공동세미나'에서 이 같은 내용의 '광주전남지역 외국인현황과 지역경제 영향분석' 주제발표를 했다.

이 교수와 안 과장의 주제발표문에 따르면 2013~2023년 외국인 증가는 광주의 경우 1만6,000명에서 3만5,000명으로 2.2배 늘었으며, 전남은 2만5,000명에서 6만2,000명으로 2.5배 증가했다.


같은 기간 112만1,000명에서 193만5,000명으로 1.7배 증가한 전국 증가율을 크게 상회하고 있다.


광주·전남 시군구 중 외국인 규모가 가장 큰 지역은 2023년 기준 광주는 광산구(2만1,000명)·북구(6,600명), 전남은 영암군(9,600명)·나주시(5,100명)였다.

특히 이 기간 전남 고흥·완도·진도·신안군 등 남해안 지역 증가 폭이 컸는데, 어업인력 고령화에 따른 인력 부족을 외국인 근로자로 충원하고 있음을 반영한다고 이 교수는 설명했다.


이 교수는 "같은 나라의 외국인들끼리 많이 모여 사는 국적집중도가 높은 지역일수록 외국인 유입 규모가 더 증가하는 경향이 있는데, 이는 경제적 기회보다는 자국 출신 집단이 존재하는 지역으로 외국인 유입이 촉진되고 있음을 보여준다"고 분석했다.


이어 "높은 국적집중도는 이민을 촉진하지만 사회통합을 저해할 수 있다"며 "국적 다양성을 고려한 입국 정책 조정과 공간적 분석 유인을 제공하는 이주분산정책을 병행하는 것이 바람직하다"고 제시했다.


외국인 밀집도가 높은 지역에서 내국인의 인구 순유출이 발생하는지에 대해서는 "통계적으로 유의하지 않지만, 외국인 유입이 지역 내 주거환경 등을 변화시키고 내국인은 숙련도가 높은 직무를 찾아 다른 지역으로 이동하는 등 그 가능성의 흐름은 있다"고 밝혔다.


또 저임근 저숙련 외국인 근로자 비중 확대가 지역산업의 고부가가치화를 저해한다는 견해에 대해서는 "통계적으로 유의한 영향이 없었으며 오히려 생산구조의 전문화와 분업 확대로 자본투자 효율성이 제고될 수 있다"고 덧붙였다.


이 교수 등은 "내외국인 인력의 고용관계가 대체보다는 보완적인 관계이기 때문에 역할 분담과 일자리 재배치 등을 통해 내외국인력 상생 일자리 방안을 강구해야 한다"고 제안했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
