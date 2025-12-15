본문 바로가기
영남

부산항만공사, 해양수산부 재난관리책임기관 평가 2년 연속 '최우수기관'

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.15 14:24

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 해양수산부가 실시한 '2025년 재난관리책임기관 평가'에서 지난해에 이어 2년 연속 최우수기관으로 선정됐다.


해양수산부는 재난대응 체계의 실효성을 높이기 위해 2024년부터 재난관리책임기관 평가 제도를 도입해 운영하고 있다.

이번 평가는 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 재난관리 업무를 수행하는 21개 산하기관을 대상으로 진행됐다. △재난예방 △교육·훈련 △비상대응체계 △자원 관리·운영 등을 중심으로 재난관리 역량을 종합적으로 점검하는 방식이다.


올해 평가에서 상위 2개 기관이 최우수기관으로 선정됐다. 부산항만공사는 평가대상 기관 중 유일하게 2년 연속으로 최우수 등급을 획득하는 성과를 냈다.


부산항만공사 송상근 사장은 "2년 연속 최우수기관 선정이라는 성과는 부산항만공사 재난대응 체계의 전문성과 현장 실행력이 인정받은 결과"라며, "재난관리 전 영역에서 지속가능한 관리체계를 확립해 재난대응 수준을 한층 강화하겠다"고 힘줬다.

지난 5월 열린 재난대응 안전한국훈련에서 BPA 사옥의 화재 상황에 대응한 모의훈련이 펼쳐지고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
