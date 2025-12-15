본문 바로가기
문체부, 日 국토교통성과 '관광진흥협의회'…"관광 교류 확대 논의"

서믿음기자

입력2025.12.15 09:16

일본 시가현서 개최

문화체육관광부는 일본 국토교통성과 함께 15~16일 일본 시가현에서 '제39회 한일 관광진흥협의회'를 개최한다.

문화체육관광부 로고. 문화체육관광부 제공

한일 관광진흥협의회는 1986년 이후 매년 한국과 일본에서 번갈아 열리며 양국의 우호 증진에 기여해 왔다. 지난해에는 한국 강릉에서 개최했으며, 올해는 일본에서 양국 주무 부처와 지방자치단체, 한국관광공사(KTO), 일본정부관광국(JNTO), 여행업협회 등 관광·항공업계 관계자 80여 명이 모여 관광교류 확대 방안을 논의한다.


특히 올해는 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 ▲양국 관광교류의 지속적인 확대 ▲지역관광 활성화 ▲미래세대 교류 활성화 ▲관광산업 다양화 ▲장거리 관광객 유치 협력 등의 과제를 논의한다. 양국 정부의 관광정책 방향 발표에 이어 양국 관광 유관기관[한국관광공사(KTO), 일본정부관광국(JNTO)]과 여행업협회가 한일 관광교류 확대 방안에 대해 의견을 나눈다.

아울러 양국의 지역관광 활성화 방안도 모색한다. 전라남도 목포시와 일본 시가현은 현지에서만 경험할 수 있는 볼거리와 먹거리 등 다채로운 관광자원을 활용한 관광객 유치 전략을 소개한다. 여수세계섬박람회 조직위원회는 지역관광 활성화 사례로 '2026년 여수세계섬박람회'를 알릴 예정이다. 청주국제공항과 일본 간사이관광본부, 간사이국제공항 등도 양국 관광교류 증진을 위한 의견을 제시할 계획이다.


문체부 정책 담당자는 "관광 분야에서 앞으로도 한국과 일본의 안정적인 교류가 이어질 수 있도록 지역관광 활성화 등 양국의 공통 관심사를 바탕으로 협력 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
