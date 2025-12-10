부산 기장군, 청소년정책 우수지자체 ‘대통령 표창’… 전국 최고 등급 영예

달밤달초 어울마당·참여예산제·복지 사각 해소 등 ‘청소년 주도 정책’ 높이 평가

기장군(군수 정종복)은 성평등가족부가 주관해 10일 서울 중구 은행회관에서 개최한 '2025년 청소년정책 우수지자체 정부포상'에서 우수 지자체로 선정돼 대통령 표창을 받았다.

부산 기장군이 청소년정책 우수지자체 '대통령 표창'을 받고 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

성평등가족부는 전국 17개 시도와 228개 시군구를 대상으로 청소년정책 전반에 대한 분석평가와 지자체 협동평가를 실시해 정책 기반 강화에 뚜렷한 성과를 보인 기관을 선정했다.

기장군은 이 평가에서 지역 청소년을 위한 맞춤형 정책 추진 실적이 인정되며 최고 등급인 대통령 표창을 받는 성과를 거뒀다.

기장군은 청소년 주도성을 강화하기 위해 '달밤달초 청소년어울마당' 운영, 청소년참여예산제 활성화, 다양한 청소년 예술단체 지원 등 문화 참여 기회를 확대하는 정책을 적극 추진해 높은 평가를 받았다.

또한 청소년동아리 활성화, 기장형 학교밖청소년 급식지원, 입학축하금 지원 등 복지 사각지대를 해소하기 위한 정책 역시 우수 사례로 주목받았다.

또 3개의 청소년수련시설 운영을 비롯해 2026년 신규 청소년센터 개관, 유스호스텔 조성 추진 등 청소년 생활·문화 인프라 확충에 힘써온 점도 긍정적 평가로 이어졌다.

정종복 군수는 "기장군 청소년정책의 핵심은 청소년을 보호의 대상이 아니라 지역 변화를 이끄는 주체로 바라보는 데 있다"며 "참여·보호·성장의 세 축을 균형 있게 강화하고, 청소년·학부모·현장 지도자의 의견을 정책에 세심하게 반영해 청소년이 더 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



