본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

보훈공단, '인권 주간' 운영…보훈가족·임직원 인권 친화 문화 확산

이종구기자

입력2025.12.10 16:44

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세계 인권의 날 맞아 '인권을 잇다, 마음을 나누다' 캠페인 진행

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 '보훈공단')은 10일 '세계 인권의 날(12월 10일)'을 맞아 12월 둘째 주를 '보훈공단 인권 주간'으로 정하고 보훈가족과 임직원들의 인권 감수성을 높이기 위한 '인권을 잇다, 마음을 나누다' 캠페인을 진행 중이라고 밝혔다.

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 '보훈공단')은 10일 '세계 인권의 날(12월 10일)'을 맞아 12월 둘째 주를 '보훈공단 인권 주간'으로 정하고 보훈가족과 임직원들의 인권 감수성을 높이기 위한 '인권을 잇다, 마음을 나누다' 캠페인을 진행하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 '보훈공단')은 10일 '세계 인권의 날(12월 10일)'을 맞아 12월 둘째 주를 '보훈공단 인권 주간'으로 정하고 보훈가족과 임직원들의 인권 감수성을 높이기 위한 '인권을 잇다, 마음을 나누다' 캠페인을 진행하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 '보훈공단 인권 주간'에는 △보훈병원·요양원 이용 고객 인권 점검 △노사 공동 인권경영 실천 다짐 △국가인권위 공모전 수상작 전시 등 다양한 국민·임직원 참여형 프로그램을 운영하고 있다.


특히 12월 10일 세계 인권의 날에는 보훈공단 본사 임직원들과 노동조합 대표 및 협력업체 직원들의 참여 속에서 '인권다짐 집중캠페인'을 진행했으며, 캠페인에서 인권경영 실천 문구를 작성하고 함께 나누며 인권 존중의 가치를 되새기는 시간을 가졌다.

보훈공단 윤종진 이사장은 "이번 보훈공단 인권 주간을 통해 보훈가족과 임직원들의 인권 감수성이 향상되는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 인권경영 선도기관으로서 인권 친화 조직문화를 확산하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기