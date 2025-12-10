본문 바로가기
국방부, 특검 기소된 드론사령관·검찰단장 보직해임

입력2025.12.10 16:36

'평양 무인기 의혹'으로 내란특검 수사를 받고 기소된 드론작전사령관, '채상병 사건 수사외압 의혹'으로 순직해병특검이 기소한 국방부 검찰단장이 보직 해임됐다.

국방부는 10일 "순직해병특검 수사와 관련해 전날부로 김동혁 국방부 검찰단장(준장)을, 내란특검 수사와 관련해 이날 김용대 드론작전사령관(소장)을 보직해임했다"고 밝혔다.


김 전 사령관은 지난해 10월 정상적 보고계통을 거치지 않고 이른바 평양 무인기 작전을 지휘한 혐의를 받고 있다. 특검은 해당 작전이 12·3 비상계엄 선포 명분을 만들기 위해 감행됐다고 보고 있다. 김 전 사령관은 직권남용과 허위공문서 작성, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소됐다.

김 전 단장은 채상병 사건 당시 초동 수사 기록 회수에 관여했다는 등의 혐의로 불구속기소 됐다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
