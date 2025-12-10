정재형, 박나래 '주사이모' 논란에 "친분도 일면식도 없어"

"오해 막고자…해당 사안과 일체 무관"

MBC 유튜브 공식 채널 영상에 의혹 제기

해당 발언 담긴 모든 영상 비공개 처리

가수 정재형이 방송인 박나래의 불법 의료 행위 의혹 연루 가능성과 관련이 없다고 입장을 밝혔다.

10일 정재형 소속사 안테나는 "사실이 아닌 이야기들이 와전되는 것을 바로잡기 위해 공식입장을 전한다"면서 "A씨와와 친분 관계는 물론 일면식도 없다"고 입장을 내놨다.

소속사는 논란 중인 예능 방송분과 관련해 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명히 밝힌다고 강조했다.

이날 오전 정재형은 박나래 논란에서 언급된 '주사 이모'와 연관이 있는 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다. 논란은 MBC 유튜브 공식 채널 속 "8시간 김장하고 링거 예약한 박나래X정재형"이란 제목의 영상이 공개되면서다.

해당 영상은 작년 12월 13일 방송분이다. 해당 회차에는 박나래가 가수 겸 작곡가 정재형과 함께 김장 80포기를 하는 모습이 담겼다. 정재형은 박나래에게 "내일 링거 예약할 때 나도 해야 된다"고 말했고 박나래는 "응 링거 (나도)같이 예약"이라고 답했다. 해당 장면은 박나래가 '주사이모' 의혹이 불거지며 재조명됐고 결국 MBC는 해당 발언이 담긴 모든 영상을 비공개 처리했다.

이번 의혹은 지난달 퇴사한 박나래의 두 명의 전 매니저가 제기한 폭로에서 시작됐다. 전 매니저들은 "폭언과 사적 심부름 지시, 업무 비용 미정산이 있었다"고 주장하며 법적 대응에 나섰다. 이들은 약 1억원 규모의 부동산 가압류를 신청하고 손해배상 소송까지 제기한 상태다.

이 과정에서 박나래가 국내 의사 면허가 없는 '주사이모' A씨로부터 반복적으로 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 빛 대리 처방을 받았다는 의혹 불거졌다.

박나래 측은 지난 8일 입장문을 통해 방송 활동을 중단하겠다고 선언했다. 그는 "11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했고 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 됐다"면서 "어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀 수 있었다"고 밝혔다. 또 논란과 관련해, 의료 행위에 법적으로 문제 될 부분이 전혀 없다고 해명했다. 바쁜 촬영 일정 때문에 병원 내원이 어려웠기 때문에 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진 요청한 것이라고 했다.

강남경찰서에는 국민신문고를 통해 마약류관리에 관한 법률 위반(향정) 및 의료법, 약사법 위반 등의 혐의로 박나래와 '주사이모' 등에 대한 고발이 접수됐다.

또 임현택 전 대한의사협회 회장은 '주사 이모'를 의료법 위반 혐의로 검찰에 고발했고, 의협도 "국민 건강을 심각하게 위협하는 의료법 및 약사법 위반 사안임을 분명히 한다"는 입장을 밝혔다. 복지부 역시 행정조사를 검토한다는 입장이다.





