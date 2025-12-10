본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

美 해군, 잠수함 건조 지연 해결 위해 팔란티어 AI 도입

이승형기자

입력2025.12.10 15:03

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'파운드리·AIP'로 공급망 병목 해소 기대

미국 해군이 잠수함 건조 지연 문제 해결을 위해 인공지능(AI) 데이터 분석 기업 팔란티어의 기술을 도입하기로 했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

9일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 미 해군과 팔란티어는 잠수함 건조와 유지·보수를 위한 소프트웨어 '쉽OS' 계획을 이날 발표했다. 이에 따라 팔란티어는 미 해군에 자사 AI 플랫폼인 '파운드리'와 'AIP'를 제공한다.

미 해군은 팔란티어의 AI 기반 분석 역량을 활용해 공급망 문제를 찾아내고 잠수함 건조 기간을 단축하겠다는 방침이다. 특히 비용 초과 및 사업 지연 등의 문제를 겪고 있는 버지니아급·컬럼비아급 잠수함 건조 속도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.


우선 2곳의 대형 조선업체와 3곳의 미국 정부 소유 조선소가 팔란티어의 소프트웨어를 받게 된다고 회사 측은 밝혔다. 구체적인 대상 기업명은 공개하지 않았으나, 현재 제너럴다이내믹스와 HII가 12척의 컬럼비아급 잠수함을 건조 중이라고 블룸버그통신은 짚었다.


팔란티어는 "수십 년간 파편적으로 분열된 기술 시스템과 제각각 고립된 데이터가 불필요한 사업 지연과 비용 초과 등의 결과를 낳았고, 이로 인해 미국 조선소들의 효율성이 떨어졌다"며 자사의 AI 기반 도구가 이번 사업에 참여하는 모든 조선업체를 도울 것이라고 했다.

다만 블룸버그통신은 이번 파트너십으로 인해 미군의 팔란티어 의존도가 더 커질 수 있다고 분석했다. 팔란티어는 현재 미 육군의 차세대 AI 기반 이동식 전장 정보수집 시스템인 '타이탄' 프로그램에 참여하고 있고, 이 회사의 AI 기반 군사정보 분석 플랫폼인 '메이븐 스마트 시스템'은 이미 각 군에 배치된 상태다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"이게 된다고?" 문어에 피아노 건반 줬더니…황당 실험 뜻밖의 결과

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기