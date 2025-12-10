본문 바로가기
황경아 대전시의회 부의장 "문화·체육 환경 확충 노력할 것"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.10 14:41

'길치문화체육센터' 개관식 참석..."지역 간 불균형 해소"

황경아 대전시의회 부의장(사진=대전시의회 제공)

황경아 대전시의회 부의장(사진=대전시의회 제공)

황경아 대전시의회 부의장이 10일 대덕구 비래동에서 열린 길치문화체육센터 개관식에 참석해 주역 주민들의 소중한 생활거점이 될 새로운 문화 체육 공간의 탄생을 축하했다.


이번 행사는 지역을 대표하는 단체·기관장, 시·구의원, 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 경과보고를 시작으로 주요 내빈 축사, 시설 관람, 테이프커팅 및 기념 촬영 순으로 진행됐다.

황경아 대전시의회 부의장(사진=대전시의회 제공)

황경아 부의장은 "길치문화체육센터는 대덕구의 생활문화와 체육 인프라의 흐름을 완성하는 중요한 이정표로, 중리근린공원 복합문화센터와 석봉복합문화센터에 이어 대덕구 전역에서 문화와 여가를 누릴 수 있는 기반이 탄탄하게 마련됐다"고 밝혔다.


그러면서 "길치문화체육센터는 세대와 연령을 아우르는 복합공간으로 구성된 만큼 시민 삶의 질을 한층 높일 것으로 기대된다"며 "대전시의회는 앞으로도 지역 간 불균형을 해소하고 문화, 체육 환경을 확충하는 데에 흔들림 없이 함께하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
