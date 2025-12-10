민주당, 현역 평가 착수…지방선거 ‘마지막 관문’ 열린다

주말부터 설명회 시작…내년 1월 결과 확정

하위 20% 감산 적용…재선 도전 어려워

광주·전남 포함 전직급 평가 동시 진행

더불어민주당 현역 선출직 공직자 평가가 이번 주말을 기점으로 본격화된다. 내년 지방선거를 앞두고 '노 컷오프' 방침이 유지되는 상황에서, 재선을 노리는 현역들에게 사실상 마지막 관문이 열린 셈이다.

10일 민주당 광주시당·전남도당에 따르면 민주당은 최근 중앙당 차원의 선출직 공직자 평가 설명회를 마치고, 오는 주말부터 시·도당 단위의 설명회를 개최한다. 각 시·도당은 평가 대상자 명단을 확정하기 위해 현역 공직자들에게 '불출마 서약서'를 제출받아 출마 의사를 확인했다.

시·도당은 설명회를 시작으로 선출직 공직자평가위원회를 가동해 현역 기초단체장과 광역·기초의원을 대상으로 평가를 진행한다. 단체장은 도덕성, 리더십, 공약 이행, 직무수행, 주민 삶의 질 향상 기여도 등을 중심으로, 광역·기초의원은 입법 활동, 행정감사, 지역공헌도, 동료의원 평가 등을 주요 기준으로 삼는다.

평가위원회는 약 한 달간 심사를 거쳐 내년 1월 20일 전후로 결과를 확정할 것으로 보인다. 평가 결과 하위 20%에 포함될 경우 공천 심사와 경선에서 점수 또는 득표수 20% 감산을 받게 돼 사실상 재선 도전이 어려워진다.

정청래 대표가 "컷오프는 없다"고 밝힌 만큼, 이번 평가는 현역 경쟁력의 핵심 지표가 된다. 민주당은 광역단체장은 중앙당이 전국 단위로 평가하고, 기초단체장은 시·도당이 평가한다. 광역의원은 의회별 또는 상임위별, 기초의원은 의회별로 평가가 진행된다.



이 기준에 따라 민주당 소속 하위 20% 대상자는 광역단체장 1명, 기초단체장 광주 1명·전남 3명, 광역의원 광주 4명·전남 11명가량이 될 것으로 전망된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



