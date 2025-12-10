LGU+ "일부 기능 온디바이스 아니고 서버 거쳐…향후 개선할 것"

"고객 동의 하 통화요약 데이터 6개월 보관해와"

LG유플러스가 인공지능(AI) 통화비서 앱 '익시오(ixi-O)'에서 발생한 통화 정보 노출 사고와 관련해 온디바이스 AI 적용 범위와 서버 저장 구조를 공개하며 보안 우려 차단에 나섰다. 회사가 그동안 온디바이스 기반을 강조해온 만큼 기능별 처리 방식에 대한 고객의 오해를 바로잡고, 향후 가능한 모든 기능을 온디바이스로 전환하겠다는 계획도 제시했다.

LG유플러스는 10일 참고 자료를 통해 "온디바이스 AI는 디바이스 자체에서 연산을 처리해 보안성과 실시간성이 높지만, 현재 기술 수준상 익시오의 일부 기능은 서버를 거쳐 운영되고 있다"며 "이번 사고를 계기로 온디바이스 적용 범위와 데이터 저장 구조를 명확히 소통하겠다"고 밝혔다.

LG유플러스에 따르면 익시오는 통화 음성을 텍스트로 변환하는 STT, 통화 중 자막처럼 대화 내용을 보여주는 '보이는 전화', 실시간 보이스피싱 탐지, 위·변조 음성 감지 기능은 단말에 탑재된 온디바이스 AI로 처리하고 있다. 통화 음성 자체를 서버로 전송하거나 장기간 저장하지 않는 구조라는 점을 강조했다.

반면 통화 요약 기능은 단말에서 텍스트로 변환된 내용을 서버로 전송해 요약을 수행하며, 요약 결과는 고객 동의에 따라 최대 6개월간 암호화 상태로 서버에 저장된다. 스마트폰 교체나 앱 재설치 시에도 이전 요약을 그대로 확인할 수 있도록 하기 위한 조치라는 설명이다. 요약에 활용된 텍스트 원문은 결과 생성 직후 즉시 폐기된다.

LG유플러스는 가능한 모든 AI 기능을 온디바이스로 처리하겠다는 향후 개선 방향도 제시했다. LG AI연구원·옵트에이아이와 함께 개발한 '엑사원(EXAONE) 3.5 2.4B' 기반 온디바이스 sLM(소형 언어모델)을 익시오에 탑재하기 위한 내부 테스트가 진행 중이며, 적용이 완료되면 통화 요약 기능 역시 온디바이스 기반으로 전환할 수 있다. 내년 상반기 도입 예정인 AI 음성 검색 기능 역시 '헤이 익시' 호출 이후 내용만 서버로 전송하고, 호출 이전 내용은 저장하지 않는 방식으로 보안성을 강화할 계획이다.

LG유플러스는 "이번 통화정보 유출을 계기로, 익시오가 작동하는 모든 프로세스를 철저하게 점검해 개선하고, 더욱 안전하고 편리한 AI 서비스로 거듭나겠다"고 밝혔다.





