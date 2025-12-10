본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

금산군, 농특산물 온라인 판매 '라이브커머스 방송실' 활용 당부

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.10 11:01

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

방문·전화 신청 후 콘텐츠 구성·촬영 일정 등 조율

금산군농업기술센터 라이브커머스 방송실(사진=금산군 제공)

금산군농업기술센터 라이브커머스 방송실(사진=금산군 제공)

AD
원본보기 아이콘

금산군이 지역 농업인들을 대상으로 금산군농업기술센터 내에 구축된 '라이브커머스 방송실' 이용을 당부했다.


라이브커머스 방송실은 농업인의 온라인 판매 역량을 강화하고 지역 농특산물의 판로 확대를 지원하기 위해 마련된 공간으로 영상·음향·조명 등 전문 장비를 갖춘 스튜디오형 방송실이다.

이용을 희망하는 농업인은 금산군농업기술센터 경영홍보팀에 방문하거나 전화로 신청할 수 있다.


신청 접수 후 사전 미팅을 통해 방송 콘텐츠 구성, 상품 소개 방식, 촬영 일정 등을 조율하게 된다.


센터는 더 많은 농가가 온라인 시장에 쉽게 진출할 수 있도록 농업인 맞춤형 지원 및 라이브커머스 교육프로그램도 운영할 예정이다.

안준형 기술지원과 담당자는 "라이브커머스 방송실을 통해 지역 내 농가 온라인 마케팅 기반이 한층 강화될 것"이라며 "많은 농업인이 적극적으로 활용해 지역 농산물 판매 활성화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

아이유 잡으러 간다…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

12월 임시국회 시작…여야, 쟁점 법안 극한 대치 전망

새로운 이슈 보기