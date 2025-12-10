본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

KB국민카드, KCPI 평가 4년 연속 '우수'

문채석기자

입력2025.12.10 10:57

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민원 대응 능력 인정받아

KB국민카드는 능률협회컨설팅(KMAC)에서 주관하는 2025년도 한국의 소비자보호지수(KCPI) 평가에서 4년 연속 우수등급을 획득했다고 10일 밝혔다.


9일 서울 종로구 KB국민카드 본사에서 열린 '2025년도 한국의 소비자보호지수(KCPI) 우수기업 인증식'에서 김재관 KB국민카드 김재관 사장(오른쪽)이 기념 촬영하고 있다. KB국민카드

9일 서울 종로구 KB국민카드 본사에서 열린 '2025년도 한국의 소비자보호지수(KCPI) 우수기업 인증식'에서 김재관 KB국민카드 김재관 사장(오른쪽)이 기념 촬영하고 있다. KB국민카드

AD
원본보기 아이콘

KB국민카드의 상품 및 서비스를 경험한 소비자를 대상으로 소비자보호 체감 만족도와 실제 민원·불만·피해사례를 조사한 결과 카드업권에서 '금융소비자보호 우수 기업'으로 선정됐다.

올해는 금융소비자보호 우수 기업선정 뿐 아니라 3대 고객만족 조사기관(한국생산성본부, 한국표준협회, 한국능률협회컨설팅)에서 모두 신용카드 또는 체크카드 만족도 1위를 차지했다고 회사 측은 알렸다.


KB국민카드 관계자는 "KCPI 4년 연속 우수등급 획득은 고객의 신뢰와 선택이 만든 성과"라며 "앞으로도 소비자 권익을 최우선으로 고려하고, 모든 고객에게 안전하고 편리한 금융 환경을 제공하여 가장 신뢰받는 금융파트너가 되도록 노력하겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

아이유 잡으러 간다…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

12월 임시국회 시작…여야, 쟁점 법안 극한 대치 전망

새로운 이슈 보기