발달장애 연주자·특수교육학생, 함께 만든 무대… 부산교육청, ‘리파인 연주회’ 개최

12일 부산예술회관, 발달장애 연주인·특수교육대상학생 합주

발달장애인으로 구성된 관현악 앙상블 '비바챔버앙상블'과 음악적 재능을 지닌 부산 지역 특수교육 대상 학생들이 한 무대에서 클래식 공연을 선보인다.

부산시교육청(교육감 김석준)과 장애인먼저실천부산운동본부(본부장 김흥백)는 오는 12일 오후 2시 부산예술회관에서 '리파인(Refine) 연주회'를 개최한다.

이번 공연에는 발달장애 전문연주자로 구성된 비바챔버앙상블과 부산 특수교육대상학생들이 합주 형태로 참여해 앙상블 협연을 펼칠 예정이다.

부산교육청과 장애인먼저실천부산운동본부는 공연을 앞두고 지난달 음악적 잠재력을 가진 학생들을 모집해 총 13명의 연주단을 꾸렸다. 학생들은 오는 11일 부경대 용당캠퍼스에서 개별 지도와 합주 연습을 포함한 마스터클래스 과정을 거쳐 공연 완성도를 높인다.

이번 무대는 특수교육대상학생들에게 전문 연주자로 성장할 수 있는 실질적인 경험 기회를 제공하는 한편, 합주를 통해 서로의 소리를 조화롭게 맞추며 협력과 소통의 가치를 배우는 시간이 될 것으로 기대된다.

김석준 교육감은 "세상을 변화시키는 힘은 따뜻한 마음이 모여 이뤄지는 것"이라며 "이번 공연이 무대와 객석의 경계를 넘어 마음을 나누고 공감하는 메시지를 전하는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

비바챔버앙상블은 장애 청소년·청년의 음악 전문 역량을 키우기 위해 2015년 창단된 16인조 앙상블로, 정기연주회와 국내외 초청 공연 등을 통해 실력을 인정받아 왔다.

부산교육청-장애인먼저실천운동본부 리파인 연주회 포스터.





