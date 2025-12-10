"트럼프, 10일부터 차기 Fed 의장 후보 면접"

트럼프 "난 내가 누굴 원하는지 알아"

도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 연방준비제도(Fed) 의장 후보 면접을 시작할 예정이라고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 9일(현지시간) 보도했다.

FT에 따르면 트럼프 대통령과 스콧 베선트 재무부 장관은 10일에 케빈 워시 전 Fed 이사를 면접할 예정이며, 다음 주에도 후보 한 명 이상의 면접 일정이 잡혀 있다. 면접에는 수지 와일스 백악관 비서실장도 배석할 가능성이 있다. FT는 베선트 장관이 백악관에 4명으로 압축된 후보 명단을 제시했다며, 이 중 2명은 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장과 워시 전 이사라고 전했다. 이 명단은 크리스토퍼 월러 Fed 이사, 미셸 보먼 Fed 이사, 자산운용사 블랙록의 릭 리더 채권 부문 최고투자책임자(CIO) 등도 포함해 당초 11명이었던 후보군을 좁혀 만들어졌다.

트럼프 대통령은 곧 차기 Fed 의장 후보자를 지명할 예정이다. 트럼프 대통령은 이날 전용기 에어포스원에서 "우리는 서로 다른 사람들 두어 명을 보려고 하지만, 나는 내가 원하는 사람이 누구인지 꽤 잘 알고 있다"고 했다. 최근 분위기를 종합하면 해싯 위원장의 후보자 지명이 유력한데, 트럼프 대통령은 지난 2일 백악관 행사에서 해싯 위원장을 '잠재적 Fed 의장'이라고 부르기도 했다.

2018년 2월에 취임한 현 제롬 파월 의장의 임기는 2026년 5월에 만료된다. 다만 파월 의장의 이사직 임기는 2028년 1월에 만료될 예정이며, 파월 의장은 의장직 임기 만료와 동시에 이사직에서도 물러날지 여부를 아직 결정하지 않았다.

월가에서는 트럼프 대통령과 지나치게 가까운 사이인 해싯 위원장이 금리 인하를 지나치게 공격적으로 추진할 수 있다는 우려가 나온다. 해싯 위원장은 이날 '월스트리트저널 최고경영자 협의회(WSJ CEO Council)' 행사에서 추가 금리 인하 전망에 대해 "여지가 많이 남아 있다"고 했다.

한 백악관 관계자는 "트럼프 대통령의 인사 결정은 트럼프 대통령 본인이 직접 발표한다. 그때까지는 어떤 얘기든 헛된 추측에 불과하다"고 했다.





