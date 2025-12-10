"폐기물서 1조원 자원으로" 원전 폐기물 업사이클링 기술 사업화

월성원전 등 중수로(CANDU)에서 생성되는 방사성폐기물에서 '동위원소'를 회수해 자원으로 재활용하는 핵심기술이 기업에 이전됐다. 원전 폐기물을 재활용하는 '업사이클링(Up-cycling)' 방식의 기술이 사업화되는 것은 이번이 세계 최초다.

한국원자력연구원(원자력연)은 ㈜선광티앤에스와 '중수로 폐수지 내 탄소-14(이하 C-14) 탈착 및 회수 공정기술'에 관한 특허 4건과 노하우 1건을 기업에 이전하는 내용의 기술실시계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

중수를 처리하는 과정에서 발생한 폐수지는 C-14 등 방사성 핵종이 다수 포함돼 그간 중준위 방사성폐기물로 분류·처리됐다. 그나마도 경주 처분장에서의 처분이 어렵고 화학적 불안정성으로 장기 보관이 용이하지 않은 탓에 폐수지는 처리가 곤란한 골칫거리로 여겨졌다. 현재 월성원전에 보관 중인 폐수지는 400t가량이다.

이 같은 상황을 해소하기 위해 선진핵주기기술개발부 박환서 박사 연구팀은 산 또는 화학물질을 투입하지 않고 마이크로파로 C-14를 짧은 시간에 탈착해 고농도로 회수할 수 있는 원천기술을 개발했다.

이 기술은 중준위폐기물의 방사능을 1/100 이하로 저감해 저준위화한 후 고가의 동위원소인 C-14를 100배 이상 고농도로 회수할 수 있어 '1조원' 규모의 부가가치 창출이 가능하다.

특히 이 기술은 지난해 11월 월성원전에서 세계 최초로 상용규모(100kg/batch)의 실증에 성공했다. 이와 관련된 특허는 국내 4건이 등록됐으며 최근에는 캐나다, 미국에서도 특허출원과 등록을 연이어 완료하는 등 기술적 우수성을 입증했다.

선광티앤에스는 지난 수 십여년 간 방사선 관리 및 폐기물 처리사업에 특화된 기업으로 2015년부터 원자력연과 공동으로 중수로 폐수지 처리기술 개발 사업을 추진해 왔다. 지난 5월에는 한국수력원자력의 기술용역을 수주해 이전받은 기술의 사업화 기반도 다졌다.

노광준 선광티앤에스 대표는 "기술이전을 계기로 중수로 폐수지 처리기술의 국내 사업화를 성공시키겠다"며 "나아가 향후 글로벌 시장으로 사업 영역을 넓혀가는 게 목표"라고 말했다.

백민훈 원자력연 후행원자력기술연구소장은 "선광티앤에스에 이전된 기술은 방사성폐기물이 중요 자원으로 전환돼 쓰일 수 있는 새로운 방향의 기술로 평가받는다"며 "국가적 중장기 투자로 개발된 원천기술인 만큼 기술이전 이후에도 해당 기술이 제대로 활용될 수 있도록 돕겠다"고 말했다.





