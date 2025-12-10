본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

3~5세기 마한 고분군, 3D 영상으로 복원

이종길기자

입력2025.12.10 09:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

완주 상운리 163기…10일 유튜브서 공개

완주 상운리 고분군 3D 모델링 자료

완주 상운리 고분군 3D 모델링 자료

AD
원본보기 아이콘

전북 완주 상운리의 3~5세기 마한 고분군이 3차원(3D) 입체 영상으로 복원됐다.


국립완주문화유산연구소는 완주 상운리 원상운 고분군과 상운리 고분군을 3D로 기록한 입체 영상을 10일 국립문화유산연구원 유튜브 채널을 통해 공개했다.

완주 상운리 고분군은 2003~2006년 전북대 박물관의 발굴조사로 고분 약 서른 기와 매장시설 163기가 확인됐다. 이 유적은 2022년 전북특별자치도 기념물로 지정됐다.


연구소는 발굴 당시의 도면과 사진 자료를 바탕으로 상운리 고분군을 3D로 재현했다. 여기에 최근 조사한 원상운 고분군을 결합해, 전체 고분의 분포와 구조를 한눈에 볼 수 있도록 시각화했다.


완주 상운리 고분군 3D 모델링 과정

완주 상운리 고분군 3D 모델링 과정

원본보기 아이콘

완주 상운리 일대 마한 고분은 낮게 흙을 쌓아 분구(墳丘)를 만들고, 둘레에 도랑을 두른 형태가 특징이다. 분구 중심부에는 목관을 안치하고, 가장자리에는 목관이나 옹관을 추가로 매장했다.

이른 시기의 고분은 단독으로 조성됐지만, 시간이 흐르면서 수평 또는 수직으로 확장됐다. 이후 하나의 고분 안에 여러 매장시설을 두는 형태로 발전했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화" '오바마 멘토' 옵스펠드의 진단 "한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

"425조원 어치 금 주인은 국민" 난데없는 법 개정…"금 팔아 빚 갚으려고? 안돼"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

500대 기업 여윳돈, 20조원 이상 증가…삼성전자·SK하이닉스가 '견인차'

새로운 이슈 보기