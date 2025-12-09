포천 한탄강 가든페스타, 관람객 51% ↑ ·경제효과 156억원 달성

포천 한탄강 가든페스타 성과보고회 개최

2026년 축제 경쟁력 강화 논의

경기 포천시는 지난 8일 시정회의실에서 '2025 포천 한탄강 가든페스타' 성과보고회를 열고, 올해 축제 운영 성과와 2026년 추진 방향을 논의했다.

포천시는 지난 8일 시정회의실에서 '2025 포천 한탄강 가든페스타' 성과보고회를 개최환 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회에는 포천시장을 비롯해 유관기관 대표, 지역주민 등 50여 명이 참석해 축제의 추진 과정과 지역경제 파급효과에 대한 분석 결과를 공유했다.

올해 가든페스타는 한탄강 세계드론제전, 한우축제, 한탄강·광릉숲 국제포럼, 포천펫스타 등 포천시 주요 축제와의 연계를 강화해 관광객 유입 효과를 극대화하고 포천 관광 브랜드의 경쟁력을 높이는 데 중점을 두었다.

올해 가든페스타에는 약 45만명이 방문해 전년 대비 51% 증가한 관람객 수를 기록했으며, 이를 통해 전년 대비 39% 증가한 세외수입 17억원과 156억원 규모의 직접 경제효과가 발생한 것으로 나타났다.

포천시는 2026년 가든페스타 경쟁력 강화를 위해 지역 정체성을 담은 문주 설치, 가드닝 특화 프로그램 운영, 캐릭터 지식 재산(IP) 기반 마케팅 확대, 정원 조성·관리 및 리버마켓 운영 등 축제 전반의 전문성을 높이는 방향을 제시했다.

포천시 관계자는 "올해 한탄강 가든페스타는 포천의 새로운 성장 동력으로서의 가능성을 보여주는 데 의미가 있었다"며 "2026년에는 축제의 내실을 강화하고 콘텐츠를 확대해 시민과 관광객 모두에게 더욱 특별한 경험을 선사하는 축제로 발전시키겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>