신한은행서 올해만 골드바 3000㎏ 거래…4843억 규모

신한은행은 올해 골드바 누적 거래량이 3000㎏을 돌파했다고 8일 밝혔다.

이는 지난달 30일 기준 신한은행 브랜드 골드바와 매매대행 골드바의 판매·재매입 거래를 모두 포함한 수치다. 누적 거래금액 약 4843억원에 달한다.

신한은행은 2003년 은행권 최초로 골드뱅킹 서비스를 출시한 이후, 현재는 은행권에서 유일하게 자체 브랜드 골드바를 판매하고 있다. 실버 실물 및 뱅킹 거래에서도 시중은행 중 점유율이 가장 높다. 지난 7월에는 금융권 최초로 실버바 100g 권종도 출시했다.

이와 함께 통장으로 자유롭게 골드 투자를 할 수 있는 '신한 골드리슈' 상품도 운영하고 있다. 0.01g 단위로 입출금이 가능해 소액 투자가 가능하며, 올해 골드리슈 계좌의 신규 및 거래금액은 8565억원 규모를 기록했다.

신한은행 관계자는 "실물자산 투자에 대한 고객들의 높은 관심을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 고객의 자산 안정성과 투자 선택지를 넓히는 다양한 골드, 실버 관련 상품을 확대해나갈 것"이라고 말했다.





