신한은행서 올해만 골드바 3000㎏ 거래…4843억 규모

김혜민기자

입력2025.12.08 14:20

신한은행은 올해 골드바 누적 거래량이 3000㎏을 돌파했다고 8일 밝혔다.

이는 지난달 30일 기준 신한은행 브랜드 골드바와 매매대행 골드바의 판매·재매입 거래를 모두 포함한 수치다. 누적 거래금액 약 4843억원에 달한다.


신한은행은 2003년 은행권 최초로 골드뱅킹 서비스를 출시한 이후, 현재는 은행권에서 유일하게 자체 브랜드 골드바를 판매하고 있다. 실버 실물 및 뱅킹 거래에서도 시중은행 중 점유율이 가장 높다. 지난 7월에는 금융권 최초로 실버바 100g 권종도 출시했다.

이와 함께 통장으로 자유롭게 골드 투자를 할 수 있는 '신한 골드리슈' 상품도 운영하고 있다. 0.01g 단위로 입출금이 가능해 소액 투자가 가능하며, 올해 골드리슈 계좌의 신규 및 거래금액은 8565억원 규모를 기록했다.


신한은행 관계자는 "실물자산 투자에 대한 고객들의 높은 관심을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 고객의 자산 안정성과 투자 선택지를 넓히는 다양한 골드, 실버 관련 상품을 확대해나갈 것"이라고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
