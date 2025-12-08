경찰청장 직무대행, 뇌물 경찰 폭증에 “공직기강 확립할 것”

'이준석 불송치' 숨긴 것에 "깊게 생각해보지 않아"

유재성 경찰청장 직무대행은 8일 올해 금품 수수로 적발된 경찰관에게 부과된 징계부가금이 8억원에 육박한 것에 대해 "금품수수 비위에 대해 엄정 조치하고, 지속적인 점검과 교육을 통해서 공직기강 확립될 수 있도록 철저히 관리하겠다"고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행. 연합뉴스

유 직무대행은 이날 정례 기자간담회에서 "경찰관 금품수수 비위가 근절되지 않고 있는 것에 대해 매우 안타깝게 생각한다"고 말했다.

윤건영 더불어민주당 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1~10월 징계부가금은 7억9029만원으로 5년 전(2020년 447만원)보다 176배나 증가했다. 징계부가금은 금품 수수와 공금 횡령 등 금품 비위를 저지른 공무원에게 비리 금액의 최대 5배를 내게 하는 징계성 벌금이다.

유 직무대행은 박성주 국가수사본부장은 지난 24일 정례 기자간담회에서 이준석 개혁신당 대표 사건의 불송치 사실을 숨긴 것에 대해 "그 부분은 깊이 있게 생각해보지 않았다"고 했다.

앞서 박 본부장은 "절차에 따라 수사 중이다. 빨리 결론을 지을 것"이라며 불송치 사실을 숨겼다가 뒤늦게 밝혀졌다.





