KODEX 미국AI전력핵심인프라, 순자산 1.5조 돌파

인공지능(AI) 기술이 단순한 혁신을 넘어 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡으면서, 이를 움직이게 하는 전력 인프라는 이제 선택의 문제가 아닌 필수 요소가 됐다. AI 시대에 끊김이 없는 전력 공급망을 확보하는 것은 곧 미래 패권을 쥐는 것과 같다는 인식이 확산하며 관련 시장이 대한 관심이 점점 커지고 있다.

삼성자산운용은 'KODEX 미국AI전력핵심인프라' ETF의 순자산이 1조5218억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 지난 9월 중순 국내 AI 테마 펀드 중 최초로 순자산 1조 클럽에 가입한 지 3개월 만에 달성한 기록이다. 올해 들어 개인 투자자 순매수 규모는 약 3000억원에 달했다.

성장 배경에는 일상 속으로 깊숙이 파고든 'AI 서비스의 진화'와 이에 따른 전력 소모가 자리 잡고 있다. 최근 구글은 차세대 생성형 AI 챗봇 '제미나이3'와 더불어 사진 편집 AI '나노 바나나', 동영상 제작 서비스 'Veo 3.1' 등을 연이어 선보이며 사용자들의 폭발적인 반응을 끌어내고 있다. 문제는 이러한 고도화된 서비스가 '전기 먹는 하마'라는 점이다. AI 플랫폼 허깅페이스(Hugging Face) 연구팀에 따르면, 단 10초 분량의 AI 영상을 생성하는 데 약 90Wh의 전력이 소모된다. 이는 이미지 생성 대비 약 30배, 단순 텍스트 생성 대비 무려 약 2000배나 많은 전력을 필요로 하는 수준이다.

AI 서비스가 텍스트에서 이미지로, 다시 영상으로 고도화될수록 전력 수요는 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없는 구조다. 최근 발표한 블룸버그 리서치에 따르면 미국 데이터센터의 전력 수요는 2035년까지 106GW까지 폭증할 것으로 전망됐다. 이는 올해 4월 전망치보다 36% 상향 조정된 수치다. AI 반도체의 연산 속도 증가, 메모리 반도체의 고도화, 첨단 네트워크 장비 확충 등이 맞물리며 전력 수요 증가 속도가 전문가들의 예상을 훨씬 뛰어넘고 있다.

데이터센터의 확장은 곧 전력 인프라 기업의 실적 상승으로 이어졌다. 지난해 7월 상장한 해당 ETF는 누적 수익률이 84.7%에 달하고 있다. 특히 연초 이후 수익률은 45%를 기록해, 같은 기간 기술주 중심의 나스닥 지수 상승률을 22%포인트(P) 이상 초과 달성한 성과다. 특히 이 펀드는 단순히 전력 관련주를 담는 것을 넘어, 핵심 종목 비중을 높이는 전략으로 수익률을 극대화했다. 펀드 내 약 18%로 국내 ETF 중 가장 높은 비중을 차지하는 글로벌 가스터빈 1위 기업 'GE버노바'는 동기간 주가가 무려 91% 상승하며 성과를 견인했다. 전력 수요 급증으로 가동 시간이 늘어난 가스 발전소와 노후 전력망 교체 수요가 맞물리며 슈퍼 사이클의 최대 수혜를 입은 덕분이다.

김천흥 삼성자산운용 매니저는 "AI 모델이 고도화되고 서비스가 영상 중심으로 재편되면서 전력 인프라 수요는 상상하는 것 이상으로 급증하고 있다"며 "구조적으로 성장할 수밖에 없는 AI 전력 시장의 수혜를 가장 온전히 누리고 싶은 투자자들에게 전력인프라는 필수적인 투자처가 될 것"이라고 말했다.





