"소원 담은 소망나무로 기부하세요"... 국립현대미술관, 'MMCA 소망나무' 행사

소원 적어 소망나무 참여, 자율 기부

모금액으로 시설 아동 미술심리치료 지원

인증샷 이벤트로 선물 증정

내년 1월 4일까지

국립현대미술관은 관람객 참여형 예술 나눔 연례행사인 2025년 MMCA 소망나무를 내년 1월4일까지 국립현대미술관 서울에서 개최한다고 8일 밝혔다.

MMCA 소망나무. 국립현대미술관 제공 AD 원본보기 아이콘

MMCA 소망나무는 매년 연말 진행되는 국립현대미술관의 사회공헌 프로그램으로, 관람객이 직접 소원을 적어 만든 작은 장식들이 합쳐져 커다란 소망나무를 이루는 참여형 예술·문화 행사다.

참여 방법은 다양한 형태의 장식지에 자신만의 소원을 적고 이를 조합해 소망나무에 올린 뒤, 무인 기부함에 자율 기부하면 된다.

온라인 기부 페이지와 인스타그램 인증샷 이벤트도 마련했다. 소망나무 예술 나눔에 참여한 인증샷을 찍어 개인 인스타그램에 필수 해시태그 '#MMCA소망나무'와 함께 게시하면 이벤트에 자동 참여된다.

이벤트는 MMCA 소망나무 운영 기간 진행되며, 행사 종료 후 추첨을 통해 에어팟 프로 3세대(1명), 캡슐커피 머신(1명), 스타벅스 커피 쿠폰(1만원권 10명) 등을 증정한다.

모금액은 국제 구호개발기구 NGO 월드비전에 전액 기부되며, 국내 시설 아동 미술심리치료 지원 사업에 사용된다.

김성희 국립현대미술관장은 "국립현대미술관에서 선보인 다양한 전시와 활동을 돌아보며 한 해를 따뜻하게 마무리할 수 있도록 올해도 소망나무 행사를 마련했다"며 "따뜻한 나눔을 함께 실천하며 의미 있는 연말, 다가오는 새해를 준비해보시길 바란다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>