BNK금융그룹, ‘Play on BNK’ 문화공연 20회 맞아

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.07 12:05

숏뉴스
불러오는 중...

17일 크리스마스 맞아 '호두까기 인형' 공연

2024년 8월부터 6200여명 주민 관객 함께

BNK금융그룹이 12월 'Play on BNK' 문화공연으로 부산발레시어터를 초청한다. 공연은 오는 17일 부산은행 본점 오션홀에서 열린다.


'Play on BNK'는 시민에게 일상에서 다양한 문화 콘텐츠를 접할 기회를 제공하기 위해 매달 운영되는 무료 프로그램이다. 클래식, 국악, 코미디, 영화, 강연 등 장르를 넓히며 2024년 8월 시작 이후 지금까지 6200여명이 관람했다.

20번째 무대는 연말 분위기에 맞춰 '호두까기 인형'으로 꾸려졌다. 공연은 17일 오후 7시에 진행된다. 부산발레시어터가 참여하며 예술감독 정성복이 호두까기왕자 역을 맡고 발레리나 최수연이 주역 클라라에 오른다.


관람 신청은 오는 8일 오후 5시부터 16일까지 부산은행 모바일뱅킹에서 무료로 할 수 있다. 지정석과 비지정석 중 선택이 가능하지만 효율적 진행을 위해 공연 시작 10분 전 이후 입장객은 좌석 구분 없이 안내된다.


BNK금융그룹 관계자는 "20회를 맞아 겨울에 어울리는 공연을 마련했다"며 "지역 예술인이 활동할 수 있는 환경을 넓히고 시민의 문화 향유 기회를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

지난 11월 공연에서는 부산시립교향악단과 소프라노 박하나, 바이올리니스트 이지혜, 트럼페터 드미트리 로카렌코프 등이 참여해 클래식 무대를 선보였다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
