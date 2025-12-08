중기부, 2차 상생소비복권 당첨 결과 발표

당첨자에 개별 안내

1등 20명엔 2000만원 상당 온누리상품권

비수도권 5만원 이상 소비한 자 가운데 선정

중소벤처기업부는 8일 '제2차 상생소비복권'의 당첨 결과를 상생페이백 누리집을 통해 공개했다.

제2차 상생소비복권은 국가 단위 할인축제 '코리아 그랜드 페스티벌'의 일환으로 지난 10월29일부터 11월9일까지 12일간 진행됐다. 1차 때와 응모방식과 당첨금 지급 방식은 동일하지만 당첨자 수와 당첨금 규모를 확대했다. 이번 행사에는 총 1107만명이 응모해 6373만장의 복권이 발행됐다.

이번 2차 상생소비복권 당첨여부는 누리집에서 확인할 수 있고, 당첨자에게는 개별 알림톡으로도 안내된다. 1등 20명은 각 2000만원, 2등 40명은 각 200만원, 3등 1140명은 각 100만원, 4등 3800명은 각 10만원, 총 20억원 규모로 지급된다. 당첨금은 다음날부터 디지털 온누리상품권 앱을 통해 순차적으로 지급할 예정이다.

1등 당첨자는 비수도권 지역의 전통시장, 소상공인 매장에서 5만원 이상의 소비 실적이 있는 응모자 가운데 선정됐다. 수도권 거주자도 행사 기간 중 비수도권 지역에서의 소비 실적이 있다면 동일하게 1등 대상자에 포함했다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 "국민 여러분의 따뜻한 소비가 소상공인과 지역 상권에 큰 힘이 되는 만큼 앞으로도 소상공인의 매출 성장과 지역 경제 활성화를 위한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>