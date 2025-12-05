국토안전관리원, '2025년 상생결제 확산의 날' 중소벤처기업부 장관상 수상

2021년부터 약 280억 원 규모 상생결제 제도 운영

중소기업 안정적 대금 지급 실현

관리원, 중소기업의 자금난 해소와

공정한 성장 기반 마련에 지속적으로 앞장설 계획

국토안전관리원이 지난 4일 서울 여의도 중소기업회관에서 열린 '2025년 상생결제 확산의 날' 기념식에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 5일 밝혔다.

이날 행사는 중소벤처기업부가 주최하고 상생협력재단이 주관했으며, 상생결제 활성화에 기여한 유공자 격려와 우수 사례 공유를 위해 매년 개최되고 있다.

관리원은 2021년부터 약 280억 원 규모의 상생결제 제도를 운영하며 중소기업에 대한 안정적인 대금 지급을 실현해 온 공로를 인정받았다.

김일환 원장은 "앞으로도 중소기업의 자금난 해소와 공정한 성장 기반 마련에 앞장서겠다"고 밝혔다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



