경남도, 도 예산 맡길 1금고 농협은행·2금고 경남은행 선정 … 2026년부터 3년간

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.05 17:07

경상남도가 내년부터 3년간 도 재정을 맡길 1금고에 NH농협은행, 2금고에 BNK경남은행을 선정했다고 5일 밝혔다.


경남도는 올해 말로 현재 1, 2금고와의 약정기간이 끝나는 것을 대비해 지난 9월 도 금고 지정 신청 공고를 냈다.

이후 지난 10월 금융기관 제안서 접수, 11월 금고지정심의위원회 개최 등을 통해 차기 금고 선정 절차를 진행했다.


금고지정심의위는 지난 11월 12일 금융기관이 제출한 제안서를 바탕으로 ▲재무구조 안정성 ▲금리 조건 ▲도민 편의성 ▲금고 업무 수행 역량 ▲지역사회 기여도 등을 종합적으로 심의·평가해 1순위로 농협은행, 2순위로 경남은행을 결정했다.


경남도청. 이세령 기자

경남도청. 이세령 기자

선정된 두 기관은 12월 중 경남도와 금고 약정을 체결한 후 2026년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 3년간 도 금고 업무를 수행한다.

제1금고인 농협은행은 일반회계와 농어촌진흥·투자유치진흥·재해구호·남북교류협력·중소기업투자·고향사랑·자활·도민연금 등 기금 8개를 담당한다.


제2금고인 경남은행은 특별회계와 지역개발·통합재정안정화·식품진흥·재난관리·사회적경제·양성평등 등 기금 8개를 맡는다.


경남도 관계자는 "도민 편의성과 재정 운영의 안정성을 최우선으로 고려해 금고를 선정했다"며 "앞으로 도정 발전과 지역사회에 기여 확대를 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
