산업부-영국 팹리스 Arm, 반도체 인재 1400명 양성 협력키로

김용범 정책실장이 5일 용산 대통령실 기자회견장에서 이재명 대통령과 손정의 소프트뱅크그룹 회장 면담 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

산업통상자원부와 영국의 반도체 설계업체인 암(Arm)이 인력 양성에서 협력하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

김용범 대통령실 정책실장은 이날 용산 대통령실 브리핑을 통해 이재명 대통령이 손정의 일본 소프트뱅크그룹 회장 및 르네 하스 암 대표와 만난 것을 계기로 이같은 MOU 체결이 이뤄졌다고 밝혔다.

김 실장은 "양측은 워킹그룹을 가동해 반도체 특화 교육기관인 가칭 '암 스쿨' 설립 논의를 진행할 것"이라며 "이를 통해 글로벌 최고 수준의 반도체 설계인력 약 1400명을 양성할 계획"이라고 말했다. 그러면서 "이는 시스템반도체 분야를 강화할 귀중한 자산이 될 것"이라고 덧붙였다.

또 산업부는 반도체 특성화 대학원 지정 등에 속도를 내기로 했다. 후보는 광주과학기술원으로 검토하고 있다고 김 실장은 전했다.

이날 이 대통령과 손 회장은 인공지능(AI) 기본권 보장에 뜻을 같이하고 이 대통령의 'AI 기본사회' 구상에 관해 논의했다.

손 회장은 반도체를 '새로운 총'으로 비유하며 "AI 시대를 제대로 이끌기 위해서는 강하고 책임감 있는 지도자가 필요한데 이 대통령은 이미 현명하게 이 분야를 리드하고 있다. 존경한다"고 언급했다. 그러면서 "한국과 미국의 메모리 동맹이 강해져야 한국의 레버리지도 강해지는 것"이라고 조언했다.

다만 손 회장은 "한국에는 결정적 약점이 있다. 에너지가 충분하지 않다는 점"이라며 "지금 한국에서 나오고 있는 데이터센터 구축 계획 등을 봐도 (에너지 관련 대비가) 충분하지 않다"고 말했다고 한다.

이와 관련해 에너지 확보는 매우 중요한 만큼 더 철저한 준비가 필요하다는 조언을 했다고 김 실장은 부연했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



