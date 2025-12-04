본문 바로가기
남원시, 광한루원 상권 활성화 '청년 상인' 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.04 14:21

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
10일까지 접수…14명 선발

전북 남원시가 '광한루원 중심 상권활성화 거점센터 활성화 사업'의 일환으로 청년상인 모집 공고를 내고, 지역 안팎의 예비 청년 창업가를 모집한다.

남원시 청사 전경. 남원시 제공

남원시 청사 전경. 남원시 제공

4일 시에 따르면 이번 공모는 오는 10일 오후 6시까지 진행되며, 1차 서류전형 선발은 약 60명, 최종 선발 인원은 약 14명이다.


이 사업은 광한루원 인근에 조성되는 청년 상권을 체계적으로 육성하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 것으로, 단순 상가 임대 지원을 넘어 교육·컨설팅·입점 준비·시설 지원까지 단계별로 심화된 창업 육성 프로그램을 제공하는 것이 특징이다.

모집 대상은 공고일 기준 만 19세 이상 45세 이하의 청년으로, 남원시 거주자뿐 아니라 남원에서 창업을 희망하고 정착 의지가 있는 외지 청년에게도 열린 개방형 사업이다.


모집 분야는 외식업, 굿즈 판매 등 자유롭게 제안할 수 있으며, 남원시의 특색을 살린 창의적인 아이템을 가진 청년들의 적극적인 참여가 기대된다.


시 관계자는 "광한루원 중심 상권이 단순한 관광지를 넘어 지속가능한 청년 창업의 거점으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"며 "새로운 도전을 꿈꾸는 청년들이 남원에서 미래를 펼칠 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

