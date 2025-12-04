[오늘의신상]나라셀라, '몬테스 알파 카베르네 소비뇽 말띠 에디션'

2026년 붉은 말의 해 맞아 1만병 한정 출시

나라셀라는 2026년 붉은 말의 해(丙午年)를 맞아 '몬테스 알파 카베르네 소비뇽 말띠 에디션'을 1만병 한정 출시한다고 4일 밝혔다.

이번 에디션은 1987년 몬테스 와이너리 설립 이후 브랜드의 아이콘으로 자리매김한 '몬테스 알파 카베르네 소비뇽'에 힘·열정·용기·행운의 상징을 담은 '붉은 말' 라벨 디자인을 적용한 스페셜 패키지다. 2026년을 '새로운 시작과 도약의 해'로 기원하는 메시지를 담아 연말·설 시즌 소중한 이들에게 마음을 전하는 선물 와인으로도 적합하다.

라벨은 몬테스의 상징인 천사 이미지를 중심으로, 좌·우측에 붓 터치 기법으로 표현한 강렬한 붉은 말(馬) 실루엣을 더해 동양적인 기운과 역동성을 담아냈다. 여기에 화이트 톤 배경에 골드와 레드 포인트 컬러를 조합해 몬테스 알파만의 품격 있는 스타일을 완성했다.

몬테스 알파 카베르네 소비뇽은 풍부한 블랙베리와 자두 향, 실키한 타닌, 균형 잡힌 구조감을 갖춘 몬테스의 대표 프리미엄 레드 와인이다. 다채로운 베리류와 블랙커런트 향에 시가 박스, 바닐라, 민트 노트가 더해져 복합적인 아로마를 선사하며, 과실미와 오크 풍미가 조화를 이루어 전체적으로 부드럽고 우아한 스타일을 보여준다.

또한 2012 빈티지부터는 필요 최소량의 물만 공급하는 '드라이 파밍(Dry Farming)' 농법을 도입해 포도의 농축미와 깊이를 한층 강화했다. 이를 통해 적당한 무게감 속에서도 정교한 구조감을 완성했으며, 바로 마셔도 좋지만 약 5년의 숙성을 거칠 경우 풍미가 한층 더 깊어진다. 더불어 최대 10~15년에 달하는 뛰어난 숙성 잠재력을 지닌 와인으로 평가받고 있다.





