[오늘의신상]"1만원대로 즐기는 와인"…나라셀라, ‘V9’ 출시

칠레 ‘베라몬테’ 양조 기술·나라셀라 콜라보

카버네 소비뇽 100% 양조… 프렌치 오크 1년 숙성

나라셀라 나라셀라 405920 | 코스닥 증권정보 현재가 2,285 전일대비 30 등락률 -1.30% 거래량 7,812 전일가 2,315 2026.03.04 09:09 기준 관련기사 [오늘의신상]日 효고현 명문 사케 '메이조 준마이다이긴죠 마루 와라이'[아경와인셀라]요약되지 않는 와인…스텔라 디 캄팔토, 빈티지를 해체하다[아경와인셀라]"첫 모금보다 황홀한 마지막"… 포마르의 느린 피노 누아 전 종목 시세 보기 close 가 칠레 와인 브랜드 '베라몬테(Veramonte)'와 공동 개발한 신제품 'V9'을 출시한다.

나라셀라는 1만 원대 초반의 합리적인 가격대로 접근성과 완성도를 동시에 갖췄다고 4일 밝혔다.

나라셀라는 이번 신제품에 대해 "나라셀라의 와인 문화 대중화 철학과 '베라몬테'의 양조 기술을 바탕으로 기획된 협업 프로젝트로, 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 데일리 라이프스타일 콘셉트를 지향한다"고 했다.

베라몬테는 칠레 카사블랑카 밸리를 대표하는 와인 브랜드로, 지속가능한 포도 재배와 현대적인 양조 기술을 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있다.

제품명 V9은 베라몬테의 첫 글자 'V'와 나라셀라의 '나'를 형상화한 숫자 '9'를 결합해 양사의 협업 의미를 담았다. 또한 라틴어로 '진실'을 뜻하는 'Vera'와 동양 사상에서 완전함과 정점을 상징하는 숫자 '9'를 결합해 동서양의 조화를 통한 '최상의 완전함'을 추구한다는 의미를 반영했다.

V9은 카버네 소비뇽(Cabernet Sauvignon) 100%로 양조됐으며 프렌치 오크에서 12개월 숙성을 거쳐 구조감과 부드러움의 균형을 완성했다. 짙은 루비 컬러와 함께 딸기, 블랙베리, 체리, 라즈베리 등 붉은 과실과 검은 과실의 아로마가 풍부하게 표현되며 토스트와 바닐라, 모카, 향신료 계열의 풍미가 더해져 깊이 있는 스타일을 보여준다.

입안에서는 신선한 산도와 벨벳 같은 탄닌이 조화를 이루며 산뜻하면서도 집중도 있는 풍미와 긴 여운을 남긴다. 특히 갈비, 보쌈, 떡갈비 등 한식 메뉴와도 잘 어울리는 것이 특징이다.

V9은 나라셀라 직영점(나라셀라 리저브, 와인픽스)을 비롯해 전국 주요 백화점(현대·신세계·롯데·갤러리아)과 롯데마트에서 판매된다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>