'한국형발사체고도화사업' 20억 ↑…누리호 7차 발사 사전준비 반영

2026년 우주항공청 예산 1조 1201억원 확정…우주수송·위성·탐사·인재 양성에 전략 투자

대학(원)생 큐브위성 개발·발사지원 사업도 확대

우주항공청은 '한국형발사체고도화사업' 예산 20억원과 대학(원)생의 큐브위성 개발 및 발사 지원을 위한 '우주항공문화 저변확대' 사업 예산 9.5억원 증액을 포함한 총 1조 1201억원 규모의 2026년도 예산안이 국회 본회의에서 확정됐다고 2일 밝혔다.

이번 증액은 2028년 예정된 누리호 7차 발사의 착수 준비와 미래 우주 인재 양성 확대 방향이 반영된 것으로 해석된다.

우주항공청의 2026년 예산은 올해(9649억원) 대비 1552억원(16.1%) 증가한 규모로, 예산 1조원 시대를 처음으로 열었다. 새 정부 국정과제인 '우리 기술로 K-Space 도전'을 위한 전략적 투자가 본격 추진될 전망이다.

누리호 4차 발사 이후 나로우주센터 발사지휘센터에서 기뻐하는 윤영빈 청장. 항우연 제공. AD 원본보기 아이콘

우주청은 2026년 예산안을 ▲우주수송 역량 강화 및 신기술 확보(2662억원) ▲위성기반 통신·항법·관측 혁신(2362억원) ▲도전적 탐사로 미래 우주 먹거리 창출(968억원) ▲미래 항공기술 선점 및 공급망 안정성 확보(511억원) ▲민간 중심 산업 생태계 조성(1738억원) ▲우주항공 전문인재 양성 및 실용적 외교(2559억원) 등 6대 분야에 중점 배분했다.

특히 한국형발사체고도화사업 예산 증액은 누리호 7차 발사 일정(2028년)을 정상 추진하기 위한 2026년도 기반 조성 차원에서 이뤄졌다. 발사체 성능 향상 연구, 민간 참여 확대, 시스템 고도화 등 '다음 세대 발사체 시대'를 겨냥한 기술 준비가 본격화될 전망이다.

또 대학(원)생이 직접 큐브위성을 설계·제작하고 발사 연계까지 경험할 수 있는 실무형 교육 지원이 강화되면서 청년 연구자를 중심으로 한 우주 인재 양성 환경도 확대될 전망이다.

윤영빈 우주청장은 "누리호 4차 발사 성공을 계기로 민간이 우주개발의 주역으로 성장할 수 있도록 신규 기술 개발, 창업·성장 지원 예산을 대폭 확대했다"며 "재사용 발사체와 같은 게임 체인저 기술을 확보하고 우주·항공 산업을 국가 주력 산업으로 육성할 수 있도록 투자를 강화해 나가겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>