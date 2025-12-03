[포토] 악수하는 배경훈 부총리-안규백 장관

안규백 국방부 장관(가운데)과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 3일 서울 중구 그랜드하얏트서울 그랜드볼룸에서 열린 '국방AX 확산을 위한 다부처 MOU 체결식'에 참석해 업무협약을 마친 뒤 악수하고 있다.







