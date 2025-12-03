[포토] 2025 국방 AI 생태계 발전 포럼 개최

3일 서울 중구 그랜드하얏트서울 그랜드볼룸에서 열린 '2025 국방 AI 생태계 발전 포럼'에 주요 참석자들이 의견을 나누고 있다. 왼쪽부터 한성숙 중소벤처기업부 장관, 임문영 국가AI전략위원회 상근부위원장, 안규백 국방부 장관, 김정관 산업통상부 장관.







