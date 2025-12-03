"트럼프 행정부, 美입국 금지국 30~32개로 확대 검토"

현재 19개국인 미국 입국 금지 대상국이 30~32개국으로 확대될 전망이다. 2일(현지시간) 미 CNN 방송은 크리스티 놈 미국 국토안보부(DHS) 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 입국 금지 대상국을 이같이 확대하는 방안을 도널드 트럼프 미국 대통령에게 건의했다고 소식통을 인용해 보도했다.

트럼프 행정부는 현재 입국 금지 대상국 추가 지정을 위해 평가를 진행 중이다. 평과 결과에 따라 대상국 리스트를 확대할 방침이다. 다만 소식통은 어떤 국가가 추가될지, 언제 발표될지는 불분명하다고 전했다.

이날 블룸버그 통신도 트럼프 행정부가 입국 금지 대상국을 약 30개국으로 확대할 예정이며, 곧 대상국을 추가할 예정이라며 국토안보부 관계자를 인용해 보도했다.

추수감사절 전날인 지난달 26일 워싱턴DC에서 주 방위군 겨냥 총격 사건이 발생한 이후 트럼프 행정부는 반(反)이민 정책 드라이브를 걸고 있다. 트럼프 대통령은 지난달 27일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "모든 제3세계 국가로부터의 이주를 영구적으로 중단하겠다"고 밝혔다. 그는 제3세계 국가가 어디인지, 이주의 영구 중단이 무슨 의미인지 등은 구체적으로 언급하지 않았으나 국토안보부는 제3세계 국가에 대해 19개 입국 금지 대상국이라고 설명했다.

앞서 지난 6월 트럼프 대통령은 포고문을 내고 19개국 국민의 미국 입국을 전면 금지 또는 부분적으로 제한하겠다고 밝혔다. 이란·예멘·아프가니스탄·미얀마·차드·콩고공화국·적도기니·에리트레아·아이티·리비아·소말리아·수단 등 12개국이 미국 입국 금지 대상국으로 지정됐고, 부룬디·쿠바·라오스·시에라리온·토고·투르크메니스탄·베네수엘라 등 7개국은 부분 제한국에 올랐다.

놈 장관은 전날 SNS 엑스(X·옛 트위터)에서 트럼프 대통령과의 면담 사실을 전하며 "나는 우리나라에 살인자, 기생충, 복지정책 중독자가 넘치도록 한 모든 형편없는 국가를 대상으로 전면적인 입국 금지를 건의하고 있다"고 말했다.





