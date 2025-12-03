본문 바로가기
대전시, 식품 자가품질검사 주기·맞춤 정보 제공 '대전식품검사봇' 등장

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.03 09:18

숏뉴스
전국 최초 구축·운영중인 AI 기반 식품검사 챗봇 서비스

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 식품 자가품질검사 주기와 맞춤 정보를 제공하는 '대전식품검사봇'을 선보인다.


대전시는 3일부터 5일까지 3일간 충북 청주 오스코(OSCO)에서 열리는 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'에 참가, 전국 지방자치단체 최초로 구축·운영 중인 인공지능(AI) 기반 식품안전 행정 서비스'대전식품검사봇'을 등장시켰다.

행정안전부가 주관하는 이번 박람회는 'AI×정부혁신=국민 행복2'라는 슬로건 아래, 디지털 기술이 국민의 삶을 얼마나 편리하고 안전하게 변화시키고 있는지 보여주는 혁신의 장이다. 대전시는 '공공AI 혁신' 분야 전시관을 운영, 과학 수도 대전의 디지털 행정 역량을 발휘할 예정이다.


대전식품검사봇은 카카오톡으로 간편하게 이용할 수 있는 AI 기반 챗봇 서비스로 식품 자가품질검사에 대한 맞춤형 정보와 검사 주기별 알림 톡 기능을 제공하며, 특히 영세 식품업체의 접근성을 강화해 검사 미실시로 받을 수 있는 행정처분 예방에 핵심적인 역할을 수행한다.


박람회 기간 전시관을 방문하는 관람객에게 검사봇에 대한 필요성과 이해도를 한층 높이고 키오스크를 통해 '대전식품검사봇'을 직접 체험하며, 딱딱한 행정 서비스가 '친절한 AI 도우미'로 진화하는 혁신적인 변화를 체감할 수 있다.

대전시 혁신평가팀 정숙향 팀장은 "이번 박람회에서 대전이 AI 분야의 혁신적인 면모를 선보이는 동시에 역량을 입증하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 혁신성과 창출을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
