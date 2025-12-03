GS, 연말 이웃사랑 성금 40억원 기탁…누적 800억원 돌파

2005년부터 매년 사회복지공동모금회에 기부

취약계층 지원에 활용…계열사별 임직원 봉사도

허태수 "기업이 사회적 역할 솔선수범해야"

GS그룹(회장 허태수)은 3일 연말 이웃사랑 성금 40억원을 사회복지공동모금회에 기탁했다고 밝혔다. GS는 사회 취약계층을 돕기 위해 2005년부터 매년 연말 '이웃사랑 성금'을 꾸준히 전달해 왔다. 올해까지 기탁한 누적 성금은 총 800억원에 달한다. 이날 전달된 성금은 경제적으로 더 어렵고 소외된 이웃들을 지원하는 데 사용될 예정이다.

GS 관계자는 "연말을 맞아 어려운 분들을 위한 이웃사랑을 나눔으로 실천하는 데 GS가 함께 노력하겠다"며 "앞으로도 계열사들의 역량과 전문성을 바탕으로 도움이 필요한 이웃들이 희망을 갖고 살아갈 수 있도록 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

허태수 GS 회장은 그동안 "훌륭하고 지속 가능한 기업이 되기 위해서는 국가 경제 발전 기여와 함께 공정·투명 경영, 사회공헌, 동반성장을 위한 다양한 노력이 필요하다"며 "우리 사회가 더욱 따뜻하고 행복해지기 위해서는 기업들이 나눔을 통한 사회적 역할에 솔선수범해야 한다"고 언급해왔다.

GS는 이번 성금 기탁과는 별도로 계열사별 임직원 봉사활동과 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



