경찰, 전국 식당·카페 돌며 천만원 넘게 훔친 60대 남성 구속 송치

수십번에 걸쳐 전국 식당과 카페 등에 침입해 카운터에 보관 중인 현금을 훔친 60대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

특정범죄가중처벌법상 절도 혐의로 구속 송치된 60대 남성 A씨가 범행 당시 포스기 후면에 손을 대고 있다. 서울 송파경찰서 AD 원본보기 아이콘

2일 서울 송파경찰서는 특정범죄가중처벌법상 절도 혐의를 받는 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 8월 3일부터 지난달 17일까지 서울, 경기, 영남 등 14개 도시의 영업이 끝난 식당, 카페 등을 33회에 걸쳐 몰래 침입해 카운터에 보관 중이던 현금 총 1420만원을 훔친 혐의를 받는다.

경찰은 10일간 A씨의 이동 경로와 전국 버스터미널 등의 CCTV 800여대를 분석하고 700km를 추적해 부산에서 A씨를 발견해 긴급체포했다.

조사 결과 A씨는 수사망을 피하기 위해 휴대전화를 소지하지 않은 채 범행을 저질렀으며 훔친 현금은 생활비, 교통비로 사용한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "개인마다 음식점 등 출입구, 창문에 잠금장치를 정비해야 하며, 피해 발생 시 신속히 경찰에 신고할 것을 당부한다"고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



