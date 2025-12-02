넛지헬스케어 키토선생, '소이비랩 저당 검은콩두유' 출시

넛지헬스케어가 운영하는 키토제닉 전문 브랜드 '키토선생'이 저당두유 라인업 신제품 '소이비랩 저당 검은콩두유'를 출시했다고 2일 밝혔다.

혈당 관리·저당 식습관에 대한 관심이 높아지면서 저당 제품 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 이러한 흐름 속에서 '소이비랩(Soybean + Lab)'은 식습관 관리 전문의가 직접 개발한 저당 두유 브랜드로, 두유 본연의 고소함과 풍미는 살리면서도 당류를 획기적으로 낮춘 것이 특징이다. 2022년 출시한 '소이비랩 저당두유'는 2025년 11월 기준 누적 판매량 200만팩을 돌파하며 경쟁이 치열한 저당두유 시장에서 탄탄한 입지를 구축하고 있다.

새롭게 선보이는 '소이비랩 저당 검은콩두유'는 기존 저당두유 라인업을 확장한 신제품으로, 설탕을 사용하지 않고 0kcal 천연 감미료 알룰로스를 적용해 단맛을 구현했다. 한 팩 당 당류는 단 0.8g, 총 열량은 70kcal로 낮춰 혈당이나 칼로리를 관리하는 소비자도 부담 없이 즐길 수 있다.

원액두유 함량은 96%로 높은 편이며, 검은콩을 통째로 부드럽게 갈아 영양 손실을 최소화해 검은콩 특유의 진한 풍미를 그대로 살렸다. 또한 안정제·유화제·색소·보존료를 사용하지 않은 '4무(無)첨가' 레시피를 적용해 온 가족이 더욱 안심하고 마실 수 있으며, 빛과 공기를 차단하는 멸균팩을 사용해 실온에서도 장기간 보관할 수 있다.

박정신 넛지헬스케어 대표는 "혈당 관리 및 저당 식습관에 대한 관심이 높아지면서 두유에서도 저당 제품 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며 "소이비랩 저당 검은콩두유는 설탕 없이도 재료의 풍미와 영양을 균형 있게 담아낸 제품으로, 건강한 식습관을 원하는 소비자들의 선택지를 넓힐 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



