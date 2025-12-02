문재영 HD건설기계 사장, 한국건설기계협회장 취임

HD현대 건설기계 통합법인 대표 내정

업계 리더십 강화…"수출 확대에 총력"

"韓, 세계 6위 건설기계 강국"…경쟁력 강조

내년 1월 출범하는 HD현대 건설기계 부문 통합법인 'HD건설기계'를 이끌 문재영 사장이 한국건설기계산업협회 제16대 회장에 올랐다.

HD현대사이트솔루션은 문 사장이 전날인 1일 경기 성남시 분당구 HD현대 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 열린 '제21회 건설기계인의 날' 행사에서 공식 취임했다고 2일 밝혔다. 이날 행사에는 나성화 산업통상부 산업공급망정책관, 안춘엽 대한건설기계협회 회장 등 정부와 업계 관계자 200여명이 참석했다. HD현대 건설기계 통합법인 출범을 앞둔 시점에서 업계 리더십을 새롭게 구축한 것이다.

문 사장은 1994년 현대중공업 입사를 시작으로 HD현대건설기계 영업본부장 전무, HD현대인프라코어 건설기계 사업본부장 부사장을 거쳤다. 그는 내년 1월 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어의 합병으로 탄생하는 통합법인 'HD건설기계' 대표이사로도 내정돼 있다.

문 사장은 신임 한국건설기계산업협회장 취임사에서 "대한민국은 세계 6위의 건설기계 제조 강국으로서 글로벌 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"며 "제조 패러다임을 바꿀 건설기계 미래기술 확보와 중소 부품기업 경쟁력 강화에 힘써 국내 기업의 해외 진출과 수출 확대를 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

1994년 창립한 한국건설기계산업협회는 HD건설기계를 비롯해 대기업 7곳, 중견기업 13곳, 중소기업 274곳 등 총 294개 회원사를 두고 있다. 협회는 건설기계 산업 발전을 위한 조사·연구, 정책 수립, 기술 인력 양성 등의 역할을 수행한다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



