구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 비롯한 국무위원들이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에 참석하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 경제관계장관회의 참석하는 구윤철 부총리
2025년 12월 02일(화)
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 비롯한 국무위원들이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에 참석하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
임세령, 이정재와 휴가 패션 난리나더니…아들 임관식 패션도 '화제'
1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기'
이미 71% 뛰었는데 "내년에도 더 오른다"…금보다 뜨거운 은
뉴욕증시, 12월 첫 거래일 하락…비트코인 급락·BOJ 금리인상 가능성에 투심 위축
"피부 뚫고 폐·간 등 온몸으로 퍼진다" 국내서 나노플라스틱 확산 첫 규명
장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨
SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?
5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?