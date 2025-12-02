본문 바로가기
제310회 산청군의회, 제2차 정례회 개회…오는 19일까지 진행

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.02 08:44

2026년도 예산안 및 군정 주요 현안 심의 돌입

경남 산청군의회는 지난 12월 1일 제310회 제2차 정례회를 개회했다.


이번 정례회는 12월 1일부터 12월 19일까지 총 19일간 진행되며, 예산안 심사를 비롯한 조례안, 군정 질문 등 주요 안건을 처리할 예정이다.

제310회 산청군의회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언 (안천원 의원) 사진

제310회 산청군의회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언 (안천원 의원) 사진

이번 정례회에서는 의원발의 안건인 ▲산청군의회 지방공무원 후생 복지에 관한 조례 일부개정 조례안 등 3건, 군수가 제출한 ▲산청군 지역 돌봄 통합지원에 관한 조례안 등 8건 ▲2026년도 본예산안 등 4건을 포함해 총 15건의 안건을 심사하고, 2026년도 본예산안 제출에 따른 시정연설을 청취한다.


특히 이번 정례회에서는 부서의 예산 편성 현황을 면밀히 검토해 예산의 효율적 배분과 군정 운영의 투명성을 높이는 데 주력할 계획이며, 군민 의견을 적극적으로 수렴하고, 정책 대안을 제시하는 등 군정의 감시 견제 기능을 강화해 나간다는 방침이다.


김수한 의장은 "이번 정례회는 한 해를 마무리하는 회기이자 다가오는 새해를 준비하는 중요한 시간이라며, 우리 군이 당면한 과제가 무엇인지 다시금 점검하고 현실적이면서도 실질적인 대안을 함께 모색하는 뜻깊은 정례회가 되기를 바란다"고 밝혔다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
